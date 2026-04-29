Artist aus Löffelscheid Brady Bradshaw macht Kunst aus leeren Chipstüten Ulrike Platten-Wirtz 29.04.2026, 09:36 Uhr

i Brady Bradshaw schmilzt leere Chipstüten und arrangiert sie zu Bildern. Ulrike Platten-Wirtz

Vor 13 Jahren haben die Artisten Brady Bradshaw und Irmtraud Spiegel ein Haus in Löffelscheid gekauft. In der Scheune haben sie ein ungewöhnliches Museum eingerichtet.

Mit spektakulären Feuershows, Comedy, Jonglage und waghalsiger Akrobatik waren Irmtraud Spiegel und Brady Bradshaw jahrzehntelang in vielen Ländern Europas und Zentralamerikas unterwegs. Inzwischen sind die beiden Artisten in dem kleinen Hunsrückdorf Löffelscheid sesshaft geworden und leben auf außergewöhnliche Weise im Garten ihres rund 3000 Quadratmeter großen Grundstücks (unserer Zeitung berichtete).







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