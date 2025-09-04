Seit 21 Jahren gehört Sandra Hendges-Steffens dem Verbandsgemeinderat Ulmen an, nun will die 46-Jährige neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen werden. Die Beurener Ortsbürgermeisterin ist die Kandidatin der CDU.

Bodenständig, heimatverbunden und vielfältig engagiert, das ist Sandra Hendges-Steffens. Sie will neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen werden. Dafür tritt die Beurener Ortsbürgermeisterin an und wirbt für neue Ideen und zukunftsfähige Strukturen, die sie gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für die Region umsetzen möchte.

„Meine Heimat liegt mir am Herzen, darum will ich hier Verantwortung übernehmen“, sagt die Bürgermeister-Kandidatin. Dabei betont sie: „Kommunalpolitik gehört eigentlich schon immer zu meinem Leben.“ Und in der Tat: Trotz ihres noch jungen Alters kann sie schon auf eine lange politische Erfahrung sowohl in Gremien wie auch in der kommunalen Verwaltung zurückblicken.

Seit 21 Jahren gehört die 46-Jährige dem Verbandsgemeinderat Ulmen an, sie engagierte sich im Gemeinderat von Beuren, seit 2023 ist sie Ortsbürgermeisterin, wurde bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr mit satten 97 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Daneben ist sie seit fast 30 Jahren bei der Kreisverwaltung in Cochem tätig, in verschiedenen Funktionen und Fachabteilungen. Da war es fast folgerichtig, dass nun die Kandidatur für die VG-Spitze in Ulmen ansteht. „Ich habe mich mit meiner Familie, meinem Mann und den beiden Söhnen, mit Freunden und Bekannten beraten, die mir zurieten und mich dann entschieden, anzutreten“, erläutert sie.

„Ich kenne unsere Verbandsgemeinde, weiß von ihren Stärken, aber auch, wo wir anpacken müssen, um für die Zukunft fit zu sein“, gibt sich Sandra Hendges-Steffens überzeugt.

Dabei tritt sie bei dieser Wahl als die Kandidatin der CDU an. 28 Jahre ist sie bereits Parteimitglied und überzeugte Christdemokratin. Und in der CDU-Hochburg Verbandsgemeinde Ulmen ist das sicher kein Nachteil, für diese Partei hier zu kandidieren. „Ich kenne unsere Verbandsgemeinde, weiß von ihren Stärken, aber auch, wo wir anpacken müssen, um für die Zukunft fit zu sein“, gibt sich Sandra Hendges-Steffens überzeugt.

Digitalisierung ein wichtiges Thema

Und Ideen hat sie viele. So sieht sie in der Digitalisierung eine große Chance gerade für den ländlichen Raum. Schnelles Internet und einen stabilen Mobilfunk in der ganzen Region sind ihr wichtig. Einsetzen will sich die CDU-Kandidatin für starke Gemeinden. „Sie sind das Herz unserer Verbandsgemeinde“, ist Sandra Hendges-Steffens überzeugt. Sie betont, dass die Region gerade von der Vielfalt der Orte lebt. „Hier ist mir eine verlässliche Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, aber auch ein gutes Miteinander im Verbandsgemeinderat und unter den Ortsbürgermeistern wichtig. Und natürlich soll die Verbandsgemeinde Projekte in den Dörfern und der Stadt unterstützen“, macht sie deutlich.

Eng damit verbunden ist für sie die Förderung des Ehrenamtes, der Vereine und der Feuerwehren. Hier plädiert sie auch auf eine Entbürokratisierung. „Nehmen wir regelmäßige Veranstaltungen wie die Kirmes oder ein Sportfest. Warum jedes Mal ausführlich eine Schankerlaubnis beantragen, warum nicht einfach das vom vorigen Jahr übernehmen?“, fragt sie. Das würde gerade den Ehrenamtlichen vor Ort eine Hilfe sein, ist sie sich sicher.

„Warum den jungen Menschen nicht auch in der Schule die Feuerwehr schon näherbringen?“, fragt sich Bürgermeisterkandidatin Hendges-Steffens

Zur Unterstützung der Feuerwehren schwebt Sandra Hendges-Steffens an den Schulen ein entsprechendes Wahlpflichtfach vor. „Da haben andere Gemeinden gute Erfahrungen mit gemacht, warum den jungen Menschen nicht auch in der Schule die Feuerwehr schon näherbringen?“, gibt sie zu bedenken.

Wichtig ist ihr auch eine bürgernahe Verwaltung, die Lösungen ermöglicht, statt eine Bürokratie aufzubauen. „Verwaltung ist Dienstleistung“, macht die CDU-Kandidatin deutlich. Sollte sie gewählt werden, will sie in der Zeit bis zum Amtsantritt in der Verbandsgemeindeverwaltung in Ulmen in alle Abteilungen mal reinschnuppern, die Arbeit, die Menschen und die Abläufe kennenlernen. „Das ist mir wichtig, damit der Einstieg dann gut gelingt“, gibt sie zu bedenken.

Nicht viel Zeit für Freizeit: Wahlkampf steht derzeit im Vordergrund

Das alles möchte sie angehen, sollte sie Bürgermeisterin werden. Dafür macht sie Wahlkampf und wirbt für ihre Person. Da bleibt derzeit nicht viel Zeit für Freizeit. „Das geht derzeit kaum, doch wenn, verbringe ich die Zeit mit meiner Familie, unserem Hund. Aber sonst mache ich auch gerne Sport, bin eigentlich ein Vereinsmensch, singe im Chor, bin in der Kirche aktiv“, erzählt sie. Und nach der Wahl wird auch dafür sicher wieder mehr Zeit sein.

Doch derzeit steht der Wahlkampf im Vordergrund. „Es macht Spaß, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, zu erfahren, wo es Probleme und Sorgen gibt, und dann auch zu überlegen, welche Lösungen möglich sind. Ich setze mich gerne für andere ein“, so Sandra Hendges-Steffens. Das will sie dann gerne auch als Bürgermeisterin tun. „Das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung für mich, der ich mich aber auch gerne stelle und die ich gerne annehmen möchte.

Und ich denke, durch meine kommunalpolitische Erfahrung, aber auch durch meine Arbeit in der Verwaltung bringe ich die Voraussetzungen für ein solches Amt mit. Und als Bürgermeisterin will ich zuhören, aber dann auch Entscheidungen treffen, offen und ehrlich den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber“, unterstreicht sie.