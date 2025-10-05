Es geht um den Spaß. Es geht auch um den Kick, wenn es richtig schnell den Berg hinuntergeht. Und es geht ums Helfen: Beim Bobbycar-Rennen in Kalenborn werden Spenden gesammelt. Viele Teilnehmer und Zuschauer lassen sich das nicht entgehen.
Der Grüngürtel des Eifelortes war am Wochenende zum 24. Mal Schauplatz des beliebten Bobbycar-Rennens. Das lockte als langjährige Benefizveranstaltung gleich an zwei Tagen zahlreiche Aktive und Schaulustige. Im Mittelpunkt des Geschehens stand dabei einmal mehr der Down-Hill-Wettbewerb auf der rund 800 Meter langen Wertungsstrecke.