Wettbewerb für guten Zweck Bobbycar-Rennen in Kalenborn zieht Zuschauermassen an Thomas Esser 05.10.2025, 12:00 Uhr

i Beim Down-Hill-Wettbewerb mit zwei Schikanen wurde um jeden Streckenmeter gekämpft. Thomas Esser

Es geht um den Spaß. Es geht auch um den Kick, wenn es richtig schnell den Berg hinuntergeht. Und es geht ums Helfen: Beim Bobbycar-Rennen in Kalenborn werden Spenden gesammelt. Viele Teilnehmer und Zuschauer lassen sich das nicht entgehen.

Der Grüngürtel des Eifelortes war am Wochenende zum 24. Mal Schauplatz des beliebten Bobbycar-Rennens. Das lockte als langjährige Benefizveranstaltung gleich an zwei Tagen zahlreiche Aktive und Schaulustige. Im Mittelpunkt des Geschehens stand dabei einmal mehr der Down-Hill-Wettbewerb auf der rund 800 Meter langen Wertungsstrecke.







