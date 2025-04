Auf den Feldern ist es schon ganz schön gelb: Überall strahlt der Raps in satten Farben, auch in Cochem-Zell. Ist er in diesem Jahr besonders früh dran? Egon Thomas, Vorsitzender des Kreisverbands Cochem-Zell im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau, sagt: „Wir sind zeitlich sehr weit in der Vegetation und der Raps ist früh dran, aber er ist nur etwa eine Woche früher an als im vergangenen Jahr.“

Der Landwirt aus dem Hunsrück geht davon aus, dass die Vollblüte zwischen dem 24. und 28. April erreicht sein wird. Es gab laut ihm auch schon Jahre, in denen der Raps viel später in der Vollblüte war – Mitte Mai in etwa. Doch in diesem Jahr kann man sich schon mitten im April über das gelbe Blütenmeer erfreuen.

„Seit Anfang Februar ist es in den meisten Regionen Deutschlands ungewöhnlich trocken“, heißt es vonseiten des Meteorologen Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst. Zwar zeigen sich dadurch erste Folgen auf die Natur und die Binnenschifffahrt, doch müssen auch die Landwirte um ihren Raps und Co. bangen?

i Egon Thomas ist Landwirt auf dem Hunsrück. Birgit Pielen

Große Auswirkungen auf den Ertrag hat die frühe Blütezeit (noch) nicht, sagt Egon Thomas, im Moment sei das noch egal. Ob es noch schwierig wird, hängt vom Wetter der kommenden Wochen ab. 2024 sah es da noch um einiges komplizierter aus: Plötzliche Frostnächte sorgten dafür, dass die Landwirte um ihre Ernte bangen mussten. Mancherorts führte das tatsächlich zu hohen Ernteeinbußen, auch der Raps von Egon Thomas war betroffen. Dieses Jahr hofft er aber, aufatmen zu können: „Mit Frost rechne ich zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich nicht mehr“, meint Thomas.

Zu viel Trockenheit könnte sich letzten Endes aber eben doch noch auf den Ernteertrag auswirken. So ist es zwar trocken, und das schon seit Februar, aber noch sei alles im Lot, sagt der Hunsrücker: Viel Sonne und doch (trotzdem) kalte Nächte sind derzeit ideal. Sollte es in sechs Wochen immer noch nicht geregnet haben, sähe das allerdings anders aus. Der Landwirt sagt: „Aber momentan haben wir noch immer genügend Winterfeuchte, das ist gut. Deswegen will ich an der Stelle auch gar keine Panik machen oder Sorge haben, dass etwas schief läuft.“

Dank trockener Witterung auch keine Pilze

Stattdessen sieht Thomas den Vorteil in der trockenen Witterung: „Da es nicht feucht-nass ist, kann auch kein Pilz wachsen. Es steht also auch keine Behandlung dessen an, was wiederum gut und schonend für die Umwelt ist.“ Stattdessen freut er sich, dass derzeit die Zwetschgenbäume und der Weißdorn blühen, dass die gelben Blütenmeere ihm entgegenstrahlen. „Es wächst, das Wetter ist schön. Es ist noch früh im Jahr. Ich sag immer: Es ist noch genug Wetter da, von jeder Sorte. Schwierig wird es erst, wenn es in sechs Wochen immer noch nicht geregnet hat.“