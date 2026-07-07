Fahrbahnschäden Blow-ups auf der A1 bei Wittlich: Nur Hitze? Christian Moeris 07.07.2026, 12:00 Uhr

i Die A1 bei Wittlich musste von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, wegen Fahrbahnschäden in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt werden. TV/Florian Blaes

Bei über 40 Grad wölbten sich am Wochenende Fahrbahnplatten der A1 bei Wittlich zeltartig nach oben. Die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz wurde für mehrere Tage gesperrt und repariert. Doch einige Fragen bleiben ungeklärt.

. Der Autobahn A1 ist dieser Sommer zu heiß. Im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich-Mitte in Fahrtrichtung Köln/Koblenz zeigten sich vergangenes Wochenende Hitzeschäden. Aufgrund der extremen Hitze von mehr als 40 Grad Celsius in der Sonne im Bereich der Betonfahrbahn bildeten sich sogenannte „Blow-ups“.







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