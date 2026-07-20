1666 Knöllchen Blitzeraktion auf A1 bei Wittlich: War alles korrekt? Christian Moeris 20.07.2026, 12:37 Uhr

i Nur Tempo-80 waren erlaubt: Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei auf der Autobahn A1 bei Wittlich am 6. Juli 2026 wurden 40 Prozent der Verkehrsteilnehmer geknipst. Pia Bayer/dpa

Fast jeder zweite Fahrer wurde geblitzt: Haben Autobahn GmbH oder Polizei bei einer Blitzer-Aktion auf der A1 am 6. Juli geschummelt? Das behaupten zumindest geknipste Fahrer.

Baustelle, Blitzer, Bußgeld: Wegen Hitzeschäden der Fahrbahn durfte man zwischenzeitlich auf der A1 bei Wittlich nur Tempo 80 fahren. Am Montagmorgen, 6. Juli, führten die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Trier auf der A1 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Römischen Villa deshalb eine Geschwindigkeitsmessung durch.







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