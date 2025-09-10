Die seit 2008 bestehende Theatertruppe „Meggalich Näälisch“ Blankenrath zieht mit ihrem neuen Stück erstmals in die große Mehrzweckhalle um. Aufführungen sind am 18. und 19. Oktober. Das wird den Zuschauern geboten.

Es ist eine bunte, muntere Truppe – eine Gemeinschaft vom Teenager bis zum Senior. Die Rede ist von der Theatergruppe Blankenrath „Meggalich Näälisch“. Meggalich näälisch – das heißt so viel wie „ausgesprochen spitzbübisch“ oder „besonders gewitzt“. Gewitzt sind die Aktiven der Theatergruppe allemal. Das werden sie im nächsten Theaterstück, der Komödie „Aasgeier über Wintersheim“, beweisen. Die Aufführungen sind am 18. und 19. Oktober.

Seit 2008 besteht die Truppe, die zum Heimat- und Verkehrsverein Blankenrath gehört. In diesem Jahr müssen die Theatermacher umziehen. Und das ist eine besondere Herausforderung. Bislang fanden die Aufführungen im Saal des Gasthauses Gräff-Oster in Blankenrath statt. Doch wie lange das Gasthaus noch weiterbetrieben wird, war zuletzt unklar. Deshalb finden die Vorstellungen erstmals in der Mehrzweckhalle am Blankenrather Schulzentrum statt. Die Bühne, die Technik und vieles andere muss neu überdacht und organisiert werden. Die Proben, die im Juni begonnen haben, mussten vom Saal des Gasthauses in das Bürgerhaus in Walhausen verlegt werden.

i Der Text muss sitzen: Die jüngste Laiendarstellerin Linn Stephan mit ihrem Großvater Konrad Stephan, dem ältesten Aktiven auf der Bühne. Winfried Simon. RZ

Insgesamt 26 Proben sind angesetzt, jetzt, nur noch wenige Wochen vor der Premiere, wird zweimal die Woche geprobt. Von den rund 30 Aktiven der Theatergruppe – sie kommen aus dem Blankenrather Kirchspiel – also auch aus Hesweiler, Reidenhausen, Panzweiler, Walhausen, Schauren und Haserich – stehen zehn auf der Bühne.

Die jüngste Schauspielerin mit 14 Jahren ist Linn Stephan, der älteste Schauspieler ist ihr Großvater Konrad Stephan (70). Konrad Stephan war es auch, der zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Manfred Wolfs im Jahr 2008 die Idee hatte, in Blankenrath eine Theatergruppe als Abteilung des Heimat- und Verkehrsvereins zu gründen.

Nach dem ersten öffentlichen Aufruf fanden sich bereits 30 Interessenten zur Gründungsversammlung im Juli ein, und schon wenige Monate später konnte mit großem Erfolg das Lustspiel „Küsse für die Tanten“ an zwei Abenden aufgeführt werden. Der Start in die Theaterwelt war gelungen. Seit dem Gründungsjahr hat sich die Zahl der Veranstaltungen aufgrund der jährlich gestiegenen Besuchernachfragen auf fünf ausverkaufte Veranstaltungen im Jahr gesteigert. In diesem Jahr wird es wieder zwei Aufführungen geben, weil die Mehrzweckhalle weitaus mehr Besucher fassen kann und man zunächst Erfahrungen sammeln will.

i Heiko Massmann und Sebastian Utsch gehören zu den alten Hasen der Theatergruppe. Winfried Simon. RZ

Viele der Schauspieler stehen auch bei den Karnevalsveranstaltungen auf der Bühne, sie haben also Erfahrung und wissen, wie man das Publikum mit Sprache und Mimik begeistern kann – wie zum Beispiel Heiko Massmann oder Dirk Stephan.

Ohne die Leute hinter der Bühne sind Theateraufführungen nicht möglich. Da ist unter anderem die Souffleuse Karin Hansen, für die Requisiten ist Alexandra Ziegler zuständig, für den Ticketverkauf Nicole Justen und Elmar Schmitz, für den Bühnenaufbau Maik Schulte, Frank Bausen und Michael Becker und für die Technik (unter anderem Mikros, Beleuchtung, Beschallung) Thomas Gibbert und Felix Schulte.

Auf der Bühne in fantasievolle Welten eintauchen

Die Truppe macht sich und anderen Freude. Sie sind sich einig: „Im normalen Leben sind wir Allerweltsleute wie du und ich, jedoch zur Theatersaison tauchen wir jedes Jahr in eine neue fantasievolle Welt ein, versuchen unseren Besucher ein paar unbeschwerte Stunden, und so manchen unvergesslichen Theaterbesuch zu bieten.“

In dem neuen Stück „Aasgeier über Wintersheim“ geht es wieder turbulent zu. Im Dorf wird ein wertvolles Mineral gefunden. Der vermeintliche Reichtum weckt bei dem einen oder anderen abstruse Begehrlichkeiten und etwas Größenwahn.

Die Aufführungen in der Mehrzweckhalle am Schulzentrum Blankenrath finden statt am Samstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 19. Oktober, 17 Uhr. Karten zum Preis von 11 Euro gibt es ab sofort im Edeka-Markt Kleinmann Blankenrath, bei Getränke Stienen, Blankenrath oder im Internet unter www.theater-blankenrath.de