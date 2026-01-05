Blankenrather setzen erneut Zeichen gegen die AfD

Es gibt Musik, Glühwein und Waffeln: Die Demokratie-Initiative „Haltung zeigen“ lädt zum Neujahrstreffen nach Blankenrath ein – aus gutem Grund.
Die Demokratie-Initiative „Haltung zeigen“ lädt am Samstag, 10. Januar, ab 17 Uhr zum Neujahrstreffen ein – auf den Platz gegenüber dem Bürgerhaus Blankenrath, Schulstraße 3. In der Einladung heißt es: „Während die AfD im Bürgerhaus zum Bürgerdialog einlädt, setzen wir gemeinsam ein friedliches und sichtbares Zeichen für eine offene, solidarische Gesellschaft.