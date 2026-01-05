Demokratie statt Extremismus Blankenrather setzen erneut Zeichen gegen die AfD Birgit Pielen 05.01.2026, 13:00 Uhr

Die Demokratie-Initiative "Haltung zeigen" will am 10. Januar in Blankenrath ein friedliches und sichtbares Zeichen für eine offene, solidarische Gesellschaft setzen. Demokratie-Initiative "Haltung zeigen"

Es gibt Musik, Glühwein und Waffeln: Die Demokratie-Initiative „Haltung zeigen“ lädt zum Neujahrstreffen nach Blankenrath ein – aus gutem Grund.

Die Demokratie-Initiative „Haltung zeigen“ lädt am Samstag, 10. Januar, ab 17 Uhr zum Neujahrstreffen ein – auf den Platz gegenüber dem Bürgerhaus Blankenrath, Schulstraße 3. In der Einladung heißt es: „Während die AfD im Bürgerhaus zum Bürgerdialog einlädt, setzen wir gemeinsam ein friedliches und sichtbares Zeichen für eine offene, solidarische Gesellschaft.







