Aktion für Demokratie
Blankenrath will vor Landtagswahl Flagge zeigen
Vertreter der Initiative "Haltung zeigen" halten das Banner mit der Aufschrift "Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Dikt
Vertreter der Initiative "Haltung zeigen" halten das Banner mit der Aufschrift "Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf" in der Händen.
Birgit Pielen

Die Initiative „Haltung zeigen“ verteilt vor der Landtagswahl Banner in Blankenrath und im Kirchspiel, um auf die Gefahr für die Demokratie aufmerksam zu machen.

Lesezeit 2 Minuten
„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Das ist die Aufschrift eines Banners, das die Blankenrather Initiative „Haltung zeigen“ aktuell verteilt. Den etwa 70 Männer und Frauen, die in der Initiative engagiert sind, geht es darum, kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz für alle sichtbar ein Zeichen zu setzen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren