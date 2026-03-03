Aktion für Demokratie Blankenrath will vor Landtagswahl Flagge zeigen Birgit Pielen 03.03.2026, 10:00 Uhr

i Vertreter der Initiative "Haltung zeigen" halten das Banner mit der Aufschrift "Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf" in der Händen. Birgit Pielen

Die Initiative „Haltung zeigen“ verteilt vor der Landtagswahl Banner in Blankenrath und im Kirchspiel, um auf die Gefahr für die Demokratie aufmerksam zu machen.

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf.“ Das ist die Aufschrift eines Banners, das die Blankenrather Initiative „Haltung zeigen“ aktuell verteilt. Den etwa 70 Männer und Frauen, die in der Initiative engagiert sind, geht es darum, kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz für alle sichtbar ein Zeichen zu setzen.







Artikel teilen

Artikel teilen