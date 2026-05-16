Demokratie-Initiative lädt ein
Blankenrath feiert 77 Jahre Grundgesetz
Artikel 3 des Grundgesetzes garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz und verbietet unter anderem die Benachteiligung wegen Gesch
Artikel 3 des Grundgesetzes garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz und verbietet unter anderem die Benachteiligung wegen Geschlecht, Abstammung, Sprache, Heimat und Herkunft, Glauben oder politischer Anschauung.
Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Mit einem Fest unter dem Motto „Für Dich. Für Uns. Für Alle.“ feiert die Initiative „Haltung zeigen“ in Blankenrath den 77. Geburtstag des Grundgesetzes. Geplant ist unter anderem eine Benefizauktion.

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Initiative „Der Ehrentag“ gestartet. Dabei soll der 77. Geburtstag des Grundgesetzes zum ersten Mal als deutschlandweiter Mitmachtag gewürdigt und gefeiert werden. Dieser Ehrentag werde „einen besonderen Moment schaffen, an dem wir als Gesellschaft innehalten und uns bewusst werden, dass es in der Demokratie auf jede und jeden Einzelnen von uns ankommt“, betont Steinmeier.

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