Vielen Musikvereinen an der Mosel fehlt es an Nachwuchs. Der Treiser Musikverein wurde aktiv: Er machte in der örtlichen Grundschule gezielt Werbung fürs Musizieren. Mit Erfolg: Kürzlich hat sich ein Jugendorchester gegründet.

Stella sitzt auf einem Stuhl im Dachgeschoss der Alten Knabenschule in Treis. In den Händen hält die Neunjährige ihre Klarinette: Gerade eben hatte sie erst Unterricht, nun wartet sie darauf, dass es mit etwas anderem losgeht. Denn gleich startet die zweite Probe der Treiser Bläserbande. Im Musikverein Treis/Mosel hat sich vor Kurzem ein neues Jugendorchester gegründet.

Nachwuchsprobleme? Betrachtet man den Probenraum, in dem gerade ein Siebenjähriger einen ersten Ton aus seinem Saxofon herausbringt, eine Zehnjährige ihre Querflöte zusammensteckt, eine Elfjährige ihre Trompete auspackt, könnte man meinen: nicht im Treiser Musikverein. Doch das ist erst seit Kurzem so. Denn auch hier, wie in vielen anderen Vereinen, gibt es Schwierigkeiten damit, junge Leute zu begeistern. Doch sich immer nur darüber zu beschweren und nicht dafür zu werben, das kam für den Ersten Vorsitzenden Frank Follak nicht infrage.

i Jutta Mettig leitet die Bläserbande, und Frank Follak ist als Erster Vorsitzender des Treiser Musikvereins stolz darauf, dass doch einige Kinder für das Jugendorchester zusammengekommen sind. Annika Wilhelm

Darum besuchte er gemeinsam mit ein paar anderen Musikern aus dem Verein die Grundschule des Moselortes. In den Klassenstufen 1 bis 4 spielten sie Lieder, stellten ihre Instrumente vor – und ließen schließlich die Kinder auch mal die Instrumente testen. Der Verein lieh den Kindern bei einem Instrumentenkarussell einige Instrumente aus, damit diese sie ausprobieren konnten. Jutta Mettig, Geschäftsführerin beim Landesmusikverband und Landesjugendleiterin bei der Landesmusikjugend Rheinland-Pfalz, leitet das Jugendorchester in Treis. Sie sagt, dass es in jener Zeit absichtlich noch keinen richtigen Unterricht gab: „Bei Grundschülern kann es schon mal sein, dass das Instrument anfangs Spaß macht, später aber keine Leistungssteigerung mehr drin ist. Darum ging es da erst einmal in eine Testphase.“

Und diese war erfolgreich. Mettig ist sich sicher, dass es auch an dem Konzept lag, dass die Kinder mehrere Instrumente durchprobieren konnten: „Normalerweise sucht sich das Instrument seinen Menschen aus“, sagt sie mit einem Zwinkern.

i Querflöte und Klarinette: Auch diese Instrumente sind beim Jugendorchester vertreten. Annika Wilhelm

Für die Kinder, die sich dafür entschieden, eines der Blasinstrumente zu lernen, wurden eben diese angeschafft. Anfangs waren das eine Trompete, eine Klarinette, zwei Saxofone und zwei Tenorhörner, „wobei die Tenorhörner inzwischen wieder aufgehört haben“, sagt Follak. Mehrere Musiklehrer – Follak ist einer von ihnen – unterrichten die Kinder, bei den Orchesterproben kommen sie dann zusammen.

Der Unterricht läuft gut – so gut, dass die Kinder im vergangenen Jahr sogar beim Weihnachtsprogramm „Leise rieselt der Schnee“ gespielt haben. Dafür bekamen sie auch Unterstützung von einer Musikerin aus der Kreismusikschule und einer Treis-Kardenerin, die Querflöte spielt. Beide von ihnen sowie die vier Kinder, die nach dem Instrumentenkarussell mit dem Musizieren angefangen haben, sind heute auch Teil der Bläserbande.

i Trompeten dürfen beim Jugendorchester nicht fehlen. Annika Wilhelm

Es ist lange her, dass es ein so junges Orchester im Musikverein Treis gab. Follak selbst erinnert sich zwar noch, das ist allerdings schon Jahrzehnte her: „So eine größere Gruppe hatten wir schon lange nicht mehr.“ Umso mehr freut es ihn, dass die Nachwuchsarbeit fruchtet und sich sogar die Bläserbande daraus gründen konnte: „Wir starten jetzt ganz frisch. Wir wollen die Gemeinschaft fördern. Zusammen Musik zu spielen ist etwas anderes als allein, aber es ist das, was Musik ja auch ausmacht.“

Es dauert zwar immer eine Weile, bis die Kinder so weit ausgebildet sind, dass das Zusammenspielen auch wirklich funktioniert, aber das einmonatige Proben klappt gut. „Die Kinder sind zufrieden, wir auch“, sagt Follak. Eine halbe bis dreiviertel Stunde wird gemeinsam geprobt, danach ist es auch schon wieder vorbei. „Noch macht es keinen Sinn länger zu spielen, da ist die Konzentration dann weg. Aber irgendwann.“

i Ein Besuch beim neuen Jugendorchester Bläserbande des Musikvereins Treis Annika Wilhelm

Anfragen seien indes auch schon aus anderen Orten gekommen, diese verwies Follak jedoch an den Nachbarverein: „Wir wollen nicht ortsansässigen Vereinen die Leute wegnehmen.“ Dennoch geht die Suche nach Nachwuchsmusikern weiter. Auch in diesem Jahr will der Verein sich wieder an der Schule vorstellen, diesmal am Tag der offenen Tür. „Im kommenden Jahr machen wir es dann wieder ähnlich wie vergangenes, mit einem Thementag.“