Neue Gastronomie in Sosberg Bistro an der Geierlay hat bereits Interessenten 13.11.2025, 13:00 Uhr

i Auf der Sosberger Seite der Hängeseilbrücke Geierlay, gleich rechts hinter der Baumreihe, soll das neue Brückenbistro entstehen. Archiv Kevin Rühle. Archiv Kevin Ruehle

Die attraktive Lage sowie die Bekanntheit der Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück sind vermutlich dafür verantwortlich, dass sich bereits Interessierte für das geplante Brückenbistro in Sosberg beworben haben. Das ist Stand der Dinge.

Trotz schwieriger Zeiten in der Gastronomie gibt es bereits einige Interessensbekundungen potenzieller Pächter für das geplante Brückenbistro an der Geierlay in Sosberg. „Man kann sagen, dass das Interesse hier größer ist als sonst“, erklärt Jonas Illing, Geschäftsführer bei CBG, einer Beratung für Gastronomie und Hotellerie.







