Mehr heiße Tage in Cochem-Zell Bis zu 3,5 Grad wärmer: Kreis reagiert auf Klimawandel Dieter Junker 08.06.2026, 12:00 Uhr

i Temperaturen über 30 Grad werden auch im Kreis Cochem-Zell zunehmen, mit deutlichen Folgen für Landwirtschaft, Tourismus und Katastrophenschutz. Jens Büttner. picture alliance/dpa

Wie bereitet sich der Kreis Cochem-Zell auf die Folgen des Klimawandels vor? Das bespricht der Kreistag in seiner nächsten Sitzung. Die Daten sind alarmierend: Zwischen 2,3 und 3,5 Grad wird es in der Region wärmer werden.

Der Kreistag soll in seiner nächsten Sitzung die Umsetzung des Klimaanpassungskonzepts für den Kreis Cochem-Zell beschließen, das vor Kurzem bereits im Werkausschuss vorgestellt wurde. Allerdings soll die Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen erst im September erfolgen, damit die Fraktionen vorher noch genügend Zeit haben, die einzelnen Vorhaben zu diskutieren und zu bewerten.







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