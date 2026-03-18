Vor 13 Jahren aufgekauft „Bio“ in Bernkastel: So geht es weiter Hans-Peter Linz 18.03.2026, 06:00 Uhr

i Auf dem Gelände der alten „Bio“ tut sich momentan nicht viel. Aber das wird sich auch wieder ändern. TV/Hans-Peter Linz

Momentan herrscht Stillstand auf dem Gelände der „Bio“ in Bernkastel. Wir haben nachgefragt und erfahren: Der Grund hängt mit einem weiteren Großprojekt im Landkreis zusammen.

Mit einem Investitionsvolumen von circa 15 Millionen Euro auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern ist das Bauprojekt „Biologische Bundesanstalt“ in der Bernkastel-Kueser Brüningstraße mit Abstand das Großprojekt der Cusanus-Stadt.Die Morbacher Firma Herlach Immobilienentwicklung hat das Gelände gekauft, um dort Neubauten zu errichten.







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