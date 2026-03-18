Momentan herrscht Stillstand auf dem Gelände der „Bio“ in Bernkastel. Wir haben nachgefragt und erfahren: Der Grund hängt mit einem weiteren Großprojekt im Landkreis zusammen.
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Mit einem Investitionsvolumen von circa 15 Millionen Euro auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern ist das Bauprojekt „Biologische Bundesanstalt“ in der Bernkastel-Kueser Brüningstraße mit Abstand das Großprojekt der Cusanus-Stadt.Die Morbacher Firma Herlach Immobilienentwicklung hat das Gelände gekauft, um dort Neubauten zu errichten.