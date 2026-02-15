Karneval 2026Bilder vom Karnevalssonntag im Kreis Cochem-ZellUlrike Platten-Wirtz Winfried Simon15.02.2026, 15:39 UhriDie Obermöhn in Öl haben sich diese Ellerer Möhnen beim Umzug in Ediger-Eller um den Hals gehängt. Der Verein wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Ulrike Platten-WirtzDer Karnevalssonntag gehört den vielen Umzügen in der Region. Wir zeigen die schönsten Fotos vom närrischen Treiben im Kreis Cochem-Zell.Aktualisiert am 15. Februar 2026 15:41 Uhr So ausgelassen feiern die Jecken den Karneval. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterKreis Cochem-ZellKarneval