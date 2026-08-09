Hitze
Bietet Daun ausreichend Schutz vor Sonne und Hitze?
Wie steht es um den Hitzeschutz in Daun aus, welche Priorität sollte das Thema haben, wo besteht akuter Handlungsbedarf - etwa a
Wie steht es um den Hitzeschutz in Daun aus, welche Priorität sollte das Thema haben, wo besteht akuter Handlungsbedarf - etwa auf dem ZOB? Dazu haben die Stadtratsfraktionen unterschiedliche Meinungen.
TV/Mario Hübner

Seit Mai gibt es eine Hitzewelle nach der anderen mit Temperaturen von über 30 Grad. Sind die Menschen in Daun genügend vor Sonne und Hitze geschützt? Das sagen die Stadtratsfraktionen.

Lesezeit 8 Minuten
Bei der Affenhitze, die seit Mai selbst in der Vulkaneifel den Menschen das Leben schwer macht, bleibt man besser zu Hause in kühlen Räumen. Oder geht ans Maar oder zum Wassertretbecken im Kurpark. Wer aber zum Arzt oder in den Supermarkt muss, kein Auto mit Klimaanlage hat und auf den Bus angewiesen ist – und wer dazu noch gesundheitlich angeschlagen oder betagt ist –, hat es dieser Tage besonders schwer.
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