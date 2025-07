Was tun, wenn ein Kurort ein neues Publikum ansprechen möchte – und gleichzeitig regionale Produzenten unterstützen will? In Bad Bertrich hat die Tourismusgesellschaft Gesundland Vulkaneifel GmbH darauf eine Antwort gefunden: ein Bierfestival, das eine Alternative zu den typischen Weinfesten in Cochem-Zell ist. Auch in diesem Jahr lockt das Festival wieder in die Eifel.

1 Wie ist das Bierfestival in Bad Bertrich entstanden? Für die Ortsgemeinde Bad Bertrich kümmert sich die Gesundland Vulkaneifel GmbH um die Aufgaben Kultur und Veranstaltungen. Das hat laut Mirco Zimmers von der Tourismusgesellschaft das Ziel, den Ort zu beleben und mit attraktiven Veranstaltungen dafür zu sorgen, dass die Gäste Bad Bertrich nicht mehr nur mit den Kurkliniken verbinden. Die Idee zum Bierfestival selbst hatte vor einigen Jahren Vera Esch, die Geschäftsführerin der Gesundland Vulkaneifel GmbH, entwickelt und umgesetzt wurde das Konzept dann vom gesamten Team.

Zimmers sagt: „Die Frage, die sich dabei gestellt wurde, war, was man in Bad Bertrich machen kann, was es in der näheren Umgebung so noch nicht gibt – gerade im Hinblick auf die Weinfeste an der nahe gelegenen Mosel. Und da es in der Region viele kleinere Biermanufakturen gibt, die leider oftmals nicht so bekannt sind, lag es nahe, ein Bierfestival zu initiieren.“

Eben diese Brauereien werden beim Bierfestival präsentiert, wie beispielsweise das aus Bad Bertrich stammende Betricum, bei dem Glaubersalz-Wasser aus dem Ort zum Brauen genutzt wird, oder aber Bier von der Lutzerather Biermanufaktur. Trotzdem sollen aber die bekannten Marken wie Bitburger, Früh Kölsch oder Erdinger ebenfalls ihren Platz finden.

2Wie hat sich das Fest in den vergangenen Jahren entwickelt? Zum dritten Mal findet das Bierfestival nun statt. Zimmers sagt: „Bereits beim ersten Mal wurde das Fest sehr gut angenommen – damals aber mit dem Samstag nur an einem Tag.“ Wegen der positiven Resonanz wurde das Bierfestival dann schon im zweiten Jahr auf zwei Tage verlängert und der Freitagabend wurde mit ins Programm aufgenommen. Insbesondere die Kombination aus Bierfestival und dem Mitternachtstanz kommt laut der Tourismusgesellschaft beim Publikum sehr gut an. Darum wurde das zweitägige Konzept auch in diesem Jahr beibehalten.

3Welche Neuerungen gibt es in diesem Jahr? Der Freitagabend beginnt in diesem Jahr erst um 19 Uhr statt wie im vergangenen Jahr um 17 Uhr, um den Besuchern, die noch arbeiten müssen, auch die Chance zu geben, pünktlich da zu sein. Die Betreiber der Stände können jedoch selbst entscheiden, ob sie ihre Wagen bereits früher öffnen. Insgesamt neun verschiedene Brauereien werden ihre Produkte anbieten. Beim Programm ist laut der Gesundland Vulkaneifel GmbH der Freitagabend in diesem Jahr mit der Band „Kolonne Sorgenlos“ eher auf ein jüngeres Publikum ausgelegt. Samstagnachmittags spielt dann der Musikverein Lavaecho Kennfus, bevor das Lala-Mobil abends zum Sommernachtstanz spielt.