Die Herausforderungen im Weinbau werden komplexer: Mehr Schädlinge dringen ein, zudem ist der Einsatz des Hubschraubers für den Pflanzenschutz in Steillagen in Gefahr. Viel Stoff also für den Moselweinbautag, an dem mehr als 500 Winzer teilnahmen.
Kommt jetzt der Befreiungsschlag für die Steillagenwinzer an der Mosel? Auf dem Moselweinbautag ist jedenfalls viel Optimismus verströmt worden, dass der Einsatz von Spritzdrohnen für den Pflanzenschutz auf absehbare Zeit den stark umstrittenen Hubschraubereinsatz ersetzen wird – und dies quasi kostenneutral, wie Experten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel (DLR) feststellten.