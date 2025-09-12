Der Kreis Cochem-Zell will bis Ende 2025 die Bezahlkarte für Asylbewerber einführen. Laut Landrätin Anke Beilstein wären im Kreis insgesamt 216 Personen davon betroffen.

Der Kreis Cochem-Zell will bis Ende 2025 die Bezahlkarte für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem rheinland-pfälzischen Landesaufnahmegesetz einführen und den monatlich abhebbaren Bargeldbetrag auf 130 Euro für Haushaltsvorstände und volljährige Haushaltsangehörige sowie auf 50 Euro für minderjährige Haushaltsangehörige festsetzen.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte der Kreistag beschlossen, sich an der Einführung einer solchen Bezahlkarte zu beteiligen. Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde Anfang 2025 die Bezahlkarte in der Landesaufnahmeeinrichtung Trier eingeführt. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Bezahlkarte nun in allen Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende ausgegeben. Damit diese Bezahlkarte auch kommunal genutzt werden kann, hat der Kreis Mitte Juli eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit dem Land abgeschlossen, wodurch nun der Kreis die Möglichkeit hat, am Bezahlkartensystem des Landes teilzunehmen.

Zustimmung vonseiten des Kreistags

Zuständige Leistungsbehörden im Kreis werden die Verbandsgemeinden sein, die vom Kreis beauftragt werden sollen, die Bezahlkarte einzuführen. Der monatlich festgelegte Bargeldbetrag soll sich dabei an den Regelempfehlungen des Landes und des Landkreistages orientieren. Auch ukrainische Flüchtlinge sollen nach Umsetzung der von der Berliner Großen Koalition vereinbarten Bürgergeldreform eine Bezahlkarte erhalten, sofern sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Laut Landrätin Anke Beilstein wären im Kreis insgesamt 216 Personen davon betroffen.

Der Kreistag votierte mit großer Mehrheit für die Einführung der Bezahlkarte. Lediglich die beiden Kreistagsmitglieder der Grünen und Helmut Braunschädel von der SPD stimmten dagegen, es gab zudem eine Enthaltung. Damit kann die Bezahlkarte kommen.