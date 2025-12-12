Nach Drama in Cochem-Brauheck Bewohner können Heizung wieder aufdrehen Nina Legler 12.12.2025, 15:47 Uhr

Nach drei Tagen ohne Heizung können die Bewohner in Cochem-Brauheck erleichtert aufatmen: Das Gas wurde wieder aufgedreht.

Drei Tage lang waren zahlreiche Bewohner in Cochem-Brauheck ohne Heizung, weil der Vermieter die Rechnung nicht gezahlt hatte. Die EVM hat dem jetzt ein Ende gesetzt und die Gaszufuhr endlich wieder geöffnet. Doch wie kam es so plötzlich dazu?

Zahlreiche Bewohner können in Cochem-Brauheck wieder erleichtert aufatmen: Statt über Weihnachten im Kalten zu sitzen, können sie nun ihre Heizungen wieder voll aufdrehen. Bereits am Freitagnachmittag öffnete die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) wieder die Gashähne, nachdem er die Zufuhr am Mittwochmorgen gestoppt hatte.







