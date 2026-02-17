Aus der Narrhalla Beurener Karnevalisten zeigen ihr Können auf der Bühne 17.02.2026, 11:47 Uhr

i Ein abwechslungsreiches und kunterbuntes Showprogramm ist bei der Kappensitzung des KV Blau-Weiß Beuren zu erleben. Lisa Unzen

Wer die Kappensitzung des KV Blau-Weiß Beuren besucht, darf sich sicher sein: Es wird auf närrisch-bunte Art unterhaltsam. Fürs Auge wird ebenso etwas geboten wie für die Lachmuskeln.

Mit einem dreifach kräftigen „Beuren, helau!“ startete vor Kurzem um 20.11 Uhr die Kappensitzung des KV Blau-Weiß Beuren im Bürgerhaus. Zahlreiche Närrinnen und Narren waren der Einladung gefolgt und erlebten ein buntes und stimmungsvolles Programm, das die Vielfalt und den Zusammenhalt des Vereins widerspiegelte.







Artikel teilen

Artikel teilen