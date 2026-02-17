Aus der Narrhalla 
Beurener Karnevalisten zeigen ihr Können auf der Bühne
Ein abwechslungsreiches und kunterbuntes Showprogramm ist bei der Kappensitzung des KV Blau-Weiß Beuren zu erleben.
Lisa Unzen

Wer die Kappensitzung des KV Blau-Weiß Beuren besucht, darf sich sicher sein: Es wird auf närrisch-bunte Art unterhaltsam. Fürs Auge wird ebenso etwas geboten wie für die Lachmuskeln. 

Mit einem dreifach kräftigen „Beuren, helau!“ startete vor Kurzem um 20.11 Uhr die Kappensitzung des KV Blau-Weiß Beuren im Bürgerhaus. Zahlreiche Närrinnen und Narren waren der Einladung gefolgt und erlebten ein buntes und stimmungsvolles Programm, das die Vielfalt und den Zusammenhalt des Vereins widerspiegelte.

