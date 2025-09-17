Teure Cannabis-Creme : Betrug auf dem Merscheider Markt? Polizei ermittelt
Betrug auf dem Merscheider Markt? Polizei ermittelt
Auf dem Merscheider Markt haben Besucherinnen Anzeige erstattet. Ein Händler hat dort Cannabis-Produkte angeboten, doch das Produkt an sich war nicht der Grund für die Aufregung.
Morbach/Merscheid. Unter die Händler am Merscheider Markt, der am Wochenende in Morbach über die Bühne ging, hatte sich anscheinend ein schwarzes Schaf gemischt. Laut Polizeiangaben soll es dort am Samstag, 13. September, möglicherweise zu einem Betrug gekommen sein.