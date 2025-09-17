Teure Cannabis-Creme Betrug auf dem Merscheider Markt? Polizei ermittelt 17.09.2025, 16:00 Uhr

i Zwei Frauen fühlten sich dadurch getäuscht und erstatteten Strafanzeige wegen Betrugs. Symbolbild Bernd Weißbrod/dpa. picture alliance/dpa

Auf dem Merscheider Markt haben Besucherinnen Anzeige erstattet. Ein Händler hat dort Cannabis-Produkte angeboten, doch das Produkt an sich war nicht der Grund für die Aufregung.

Morbach/Merscheid. Unter die Händler am Merscheider Markt, der am Wochenende in Morbach über die Bühne ging, hatte sich anscheinend ein schwarzes Schaf gemischt. Laut Polizeiangaben soll es dort am Samstag, 13. September, möglicherweise zu einem Betrug gekommen sein.







