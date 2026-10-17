Fast 2000 Euro
Betrüger schicken falsche Rechnung an Morbacher Verein
Hugo Bader mit der unberechtigten Rechnung, die ihm vermeintliche Betrüger geschickt haben.
Hugo Bader mit der unberechtigten Rechnung, die ihm vermeintliche Betrüger geschickt haben.
Christoph Strouvelle

Unbekannte haben versucht, dem neugegründeten Morbacher Heimat- und Kulturverein eine unberechtigte Rechnung unterzujubeln. Ein Problem, das auch Gewerbetreibende betrifft.

Lesezeit 3 Minuten
Betrüger versuchen immer wieder, Bürger um ihr Geld zu bringen. Dazu gehören Schockanrufe, bei denen sich scheinbar ein Verwandter meldet und von einem Unfall erzählt und ein angeblicher Polizist den Angerufenen zu einer Zahlung verleiten will. Oder der Enkeltrick, bei dem jemand bei Senioren anruft, sich als Verwandter ausgibt und angeblich dringend Geld braucht.
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