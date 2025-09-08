Zum fünften Mal hat der Dorfverein Haserich den Herbstmarkt ausgerichtet. 25 Marktstände sowie eine Ausstellung alter Fahrzeuge und die Aussicht, bei der Tombola zu gewinnen, lockten zahlreiche Besucher in den Hunsrück. Das wurde den Gästen geboten.

Ob es nun an den rund 50 ausgestellten Oldtimern, dem großen Angebot an Waren, der Aussicht, bei der Tombola zu gewinnen, oder dem schönen Wetter gelegen hat: Der Dorfverein konnte bei der fünften Auflage des Herbstmarkts einen Besucherrekord verzeichnen. „Es war ein gelungener Tag, Händler und Veranstalter waren zufrieden“, resümiert Claudia Cramer, Vorsitzende des Hasericher Dorfvereins.

i Modeschmuck und Handgefertigtes kam bei den Besuchern gut an. Ulrike Platten-Wirtz

Die Besucher kamen nicht nur, um einzukaufen und zu bummeln. „Hier trifft man auch Bekannte, die man schon lange nicht mehr gesehen hat“, freut sich eine Besucherin. Die ehrenamtlichen Helfer aus dem Dorf waren früh auf den Beinen, um ein Mittagessen zu richten, das später an die Gäste verkauft wurde. Auch hausgemachte Kuchen und Torten fanden reißenden Absatz.

i Auch die kleinsten Besucher zeigten sich von der Oldtimer-Ausstellung begeistert. Ulrike Platten-Wirtz

Viele kamen eigens für die Oldtimerausstellung. Auf der Wiese hinter den Marktständen konnten echte Schätzen bestaunt werden, vom alten McCormick-Schlepper bis zum Porsche 911. Für die Kinder gab es einen Flohmarkt und eine Hüpfburg.