Gelungenen Auftakt gefeiert
Besucher strömen zum Cochemer Weinfest
Von zuvorkommenden Gastgebern ausgeschenkt, konnte vor allem die Angebotsvielfalt der leckeren Weine und Winzersekte beim fröhli
Von zuvorkommenden Gastgebern ausgeschenkt, konnte vor allem die Angebotsvielfalt der leckeren Weine und Winzersekte beim fröhlich feiernden Festpublikum punkten.
Thomas Esser

Einheimische wie Auswärtige feiern zum Auftakt des Cochemer Heimat- und Weinfests ausgelassen auf den Plätzen der Moselstadt. Während die Polizei von ruhigen Tagen berichtet, hat das DRK alle Hände voll zu tun.

Lesezeit 2 Minuten
Der Donnerstagabend gilt mittlerweile noch vor der offiziellen Festeröffnung tags darauf bei Einheimischen wie Gästen von außerhalb, als beliebter Einstieg in das fünftägige Heimat- und Weinfest der Stadt Cochem. So auch in diesem Jahr, als Letztgenannte schon am Nachmittag gut gelaunt und scharenweise zum Marktplatz rund um den Martinsbrunnen pilgerten.
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