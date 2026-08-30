Einheimische wie Auswärtige feiern zum Auftakt des Cochemer Heimat- und Weinfests ausgelassen auf den Plätzen der Moselstadt. Während die Polizei von ruhigen Tagen berichtet, hat das DRK alle Hände voll zu tun.
Lesezeit 2 Minuten
Der Donnerstagabend gilt mittlerweile noch vor der offiziellen Festeröffnung tags darauf bei Einheimischen wie Gästen von außerhalb, als beliebter Einstieg in das fünftägige Heimat- und Weinfest der Stadt Cochem. So auch in diesem Jahr, als Letztgenannte schon am Nachmittag gut gelaunt und scharenweise zum Marktplatz rund um den Martinsbrunnen pilgerten.