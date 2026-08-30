Gelungenen Auftakt gefeiert Besucher strömen zum Cochemer Weinfest Thomas Esser 30.08.2026, 12:00 Uhr

i Von zuvorkommenden Gastgebern ausgeschenkt, konnte vor allem die Angebotsvielfalt der leckeren Weine und Winzersekte beim fröhlich feiernden Festpublikum punkten. Thomas Esser

Einheimische wie Auswärtige feiern zum Auftakt des Cochemer Heimat- und Weinfests ausgelassen auf den Plätzen der Moselstadt. Während die Polizei von ruhigen Tagen berichtet, hat das DRK alle Hände voll zu tun.

Der Donnerstagabend gilt mittlerweile noch vor der offiziellen Festeröffnung tags darauf bei Einheimischen wie Gästen von außerhalb, als beliebter Einstieg in das fünftägige Heimat- und Weinfest der Stadt Cochem. So auch in diesem Jahr, als Letztgenannte schon am Nachmittag gut gelaunt und scharenweise zum Marktplatz rund um den Martinsbrunnen pilgerten.







Artikel teilen

Artikel teilen