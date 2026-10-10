Kleine Familienbegleiter Besuch bei Kurzhaarteckeln in der Eifel Bernd Schlimpen 10.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Kurzhaardackel genießen jeden Autoausflug mit ihrem Zuchtfrauchen. Bernd Schlimpen

Eine enge Bindung zum Menschen: Das steht bei den Kurzhaardackeln vom Münsterhof im Mittelpunkt. Wir haben die Tiere besucht, die als eigenwillig gelten, aber gute Familienbegleiter sind.

Neugierige Dackelnasen, begleitet von Schwanzwedeln und der lebhaften Energie der Welpen, empfangen Besucher in Schönfeld. Gebell hingegen hört man nicht. Zwischen den kleinen Jungtieren bewegen sich gepflegte, vitale erwachsene Teckel. Sie alle gehören zur Zuchtstätte „Kurzhaarteckel vom Münsterhof“ von Dorothea Melchior.







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