Am 7. September wird in der Verbandsgemeinde Ulmen eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Der derzeitige Amtsinhaber Alfred Steimers geht zum Jahresende in den Ruhestand. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben, mit dem Alfler Ortsbürgermeister Berthold Schäfer hat nun ein erster Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Weitere Bewerberinnen und Bewerber werden sicher noch folgen.

„Ich bin von hier. Ich kandidiere für euch“, so wirbt Berthold Schäfer auf seiner Homepage für die kommende Bürgermeisterwahl. Er kandidiere für das Amt des Bürgermeisters, weil er Verantwortung übernehmen wolle für die Region. Sein Ziel: Zusammenhalt, Offenheit und der Wille, gemeinsam etwas zu bewegen, um die Verbandsgemeinde Ulmen stark für morgen zu machen.

Ein Kandidat aus dem Kreis Cochem-Zell

Berthold Schäfer ist in Cochem geboren, in Alflen in den Kindergarten und zur Schule gegangen. Er hat sich früh bei der Feuerwehr engagiert, beruflich ist er als Gerichtsvollzieher tätig. Seit Jahren bringt er sich auch in der Kommunalpolitik ein, wie in den Alfler Gemeinderat, seit 2019 auch Ortsbürgermeister der Eifelgemeinde. Daneben ist er für die FWG Mitglied im Kreistag Cochem-Zell und im Verbandsgemeinderat Ulmen. „Ich bin in dieser Region verwurzelt, habe hier mein gesamtes Leben verbracht und möchte, dass auch künftige Generationen diese Heimat als lebenswerten Ort erleben dürfen“, unterstreicht der Bürgermeisterkandidat, der als Einzelbewerber antritt.

Mit Berthold Schäfer steht damit der erste Bewerber für die Nachfolge von Alfred Steimers fest. Es ist davon auszugehen, dass er nicht der einzige Kandidat bleibt. Die CDU, die die größte Fraktion im Ulmener Verbandsgemeinderat stellt, wird am 26. Juni über ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt entscheiden.

Die SPD kann derzeit noch keine Angaben über eine Bewerbung machen, so VG-Ratsmitglied Marita Benz. Wie sie unserer Zeitung mitteilt, laufen momentan Gespräche, denen sie nicht vorgreifen möchte. Bündnis 90/Die Grünen, die nicht im VG-Rat vertreten sind, werden keinen eigenen Vorschlag für die Wahl einbringen. „Grundsätzlich sind wir bereit, andere Kandidaten zu unterstützen, mit deren Werten wir hinreichende Schnittmengen sehen“, so deren Sprecherin Ingrid Bäumler gegenüber unserer Zeitung.

Keinen Vorschlag wird es auch von der AfD geben, wie deren Kreisvorsitzender Jörg Zirwes mitteilt. „Wir werden zur diesjährigen Bürgermeisterwahl der VG Ulmen letztmalig keinen Bewerber stellen und sind gleichzeitig der Überzeugung, dass wir bereits bei der darauffolgenden Wahl mit einem dann erfolgreichen Kandidaten ins Rennen gehen“, so der Bundestagsabgeordnete. Die FWG Büchel, seit der vergangenen Kommunalwahl immerhin mit vier Ratsmitgliedern und einem Beigeordneten im VG-Rat vertreten, hat sich bisher zur Kandidatur noch nicht geäußert. Die FWG Ulmen, immerhin zweitstärkste Kraft im VG-Rat, wird keinen offiziellen Kandidaten benennen, so deren Fraktionsvorsitzender Rudolf Schneiders gegenüber unserer Zeitung. Allerdings ist davon auszugehen, dass die FWG die Kandidatur ihres Fraktionsmitglieds unterstützen wird.

Wahl findet im September statt

Alfred Steimers ist seit 2010 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen. Zuletzt war er 2017 mit einem Stimmenanteil von mehr als 83 Prozent in seinem Amt bestätigt worden. Wahlvorschläge müssen bis zum 21. Juli ihre Kandidatur eingereicht werden, Bewerbungen sollen bis zum 7. Juli eingegangen sei. Die Urwahl ist für den 7. September vorgesehen, eine mögliche Stichwahl findet am 28. September statt.