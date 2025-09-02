Berthold Schäfer aus Alflen kandidiert als Bürgermeister der VG Ulmen, unter anderem, um die Region voranzubringen. Wofür sich der 50-Jährige starkmachen möchte, erklärt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er ist eng verwurzelt mit der Region, für die er künftig Verantwortung übernehmen möchte: Berthold Schäfer aus Alflen. Der 50-Jährige kandidiert als Einzelbewerber bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ulmen. „Mir liegt Alflen, aber auch die ganze Verbandsgemeinde am Herzen, darum trete ich an, um etwas zu bewegen und die Region starkzumachen für die Zukunft“, macht er dabei deutlich.

Berthold Schäfer ist mit seiner Heimat eng verbunden. In Alflen aufgewachsen, lebt er hier mit seiner Frau und den beiden erwachsenen Söhnen. Hier ist auch sein Büro als Gerichtsvollzieher. Und hier ist er seit 2019 Ortsbürgermeister, nachdem er vorher lange Jahre bereits Gemeinderatsmitglied und Erster Beigeordneter in Alflen war. „Das hier ist mein Zuhause, wo ich gerne lebe und mich gerne einbringe“, so der Bürgermeisterkandidat.

Heimat aktiv gestalten

Seine Heimat aktiv gestalten, das war ihm schon früh wichtig. Zahlreiche Projekte seiner Heimatgemeinde hat er angestoßen, den Ausbau des Spielplatzes, die Umnutzung der Schule zum Kindergarten zum Beispiel. Immer zusammen mit anderen Menschen aus der Gemeinde, die sich von Ideen anstecken ließen und mitmachten. „So verstehe ich Politik. Die Menschen mitnehmen und nicht über sie hinweg entscheiden“, betont Berthold Schäfer.

Kirchturmdenken ist ihm fremd. Immer hat er auch die Region im Blick. Die Verbandsgemeinde und auch den Kreis. Er sitzt für die Freien Wähler sowohl im Verbandsgemeinderat als auch im Kreistag und bringt sich auch hier ein. So war es fast folgerichtig, dass er nun auch als Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Ulmen Verantwortung übernehmen möchte.

„Zusammen die Zukunft der Region gestalten, dafür trete ich an und dafür mache ich mich stark.“

Berthold Schäfer

„Das habe ich mit der Familie besprochen, denn ohne deren Unterstützung hätte ich das nicht gemacht“, erzählt Berthold Schäfer. Seit einigen Wochen ist er nun im Wahlkampf, spricht mit den Menschen in der Region, verteilt Flyer, steht Rede und Antwort an Info-Ständen. Als Einzelkämpfer. Denn obwohl er bei der FWG politisch zu Hause ist, tritt er hier als Einzelbewerber an. „Mir ist die Unabhängigkeit wichtig. Darum bin ich auch bei den Freien Wählern, weil es hier keinen Fraktionszwang gibt, man frei die Meinung sagen kann. Darauf lege ich Wert“, macht der Kandidat deutlich.

Als VG-Bürgermeister möchte er gemeinsam mit den Menschen etwas bewegen. Mit einem starken Team im Verbandsgemeinderat, aber auch in der Verwaltung und schließlich mit allen Bürgerinnen und Bürgern. „Zusammen die Zukunft der Region gestalten, dafür trete ich an und dafür mache ich mich stark“, unterstreicht Berthold Schäfer.

Initiative für bessere Finanzlage der Kommunen gestartet

So liegen ihm gute Rahmenbedingungen für die lokale Wirtschaft am Herzen. „Wir brauchen hier Betriebe, die Arbeitsplätze schaffen. Und auch eine optimale Vermarktung unserer Gewerbegebiete“, so Berthold Schäfer. Dazu gehören für ihn aber auch ein weiterer Ausbau und eine solidarische Nutzung von Fotovoltaik-Flächen, die für Einnahmen bei den Kommunen sorgen. Denn gerade die kommunalen Finanzen machen ihm Sorgen. „Die Finanzlage unserer Gemeinden ist schwierig, der Spielraum wird immer kleiner“, kritisiert er. Zusammen mit anderen Ortsbürgermeistern hat er darum eine Initiative gestartet, um eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen zu erreichen. „Es darf vor allem nicht weiter so sein, dass oben Vorgaben gemacht werden, für die Umsetzung dann aber die Kommunen das Geld aufbringen müssen. Das widerspricht der kommunalen Selbstverwaltung“, mahnt Berthold Schäfer nachdrücklich.

Dörfer brauchen das Ehrenamt

Stärken möchte er das Ehrenamt in den Dörfern. „Das ist für unsere Gemeinden ganz wichtig. Die Vereine stärken den Zusammenhalt, ebenso die Feuerwehren. Sie brauchen Unterstützung“, macht er deutlich. Und er weiß, wovon er spricht. Schon früh engagierte er sich in der Feuerwehr, ist stellvertretender Wehrleiter seiner Gemeinde. Und auch im Fußball ist er aktiv. „Im Fußball wie bei der Feuerwehr spielt Kameradschaft eine wichtige Rolle. Mannschaftsgeist gehört dazu, ist unverzichtbar. Aber es müssen in schwierigen Situationen, egal, ob auf dem Platz oder bei einem Brandeinsatz, mal rasch Entscheidungen getroffen werden, ohne die Ruhe zu verlieren. So was prägt einen und ist auch hilfreich für die politische Arbeit“, betont Berthold Schäfer.

Und um abzuschalten oder den Kopf freizubekommen, steigt der Bürgermeisterkandidat dann gerne aufs Rad und radelt durch die Eifellandschaft. Mal eine kleine, mal eine größere Tour. „Die Landschaft ist wunderschön, hier kann man zu sich kommen, nachdenken, zur Ruhe kommen. Das genießen meine Frau und ich“, erzählt Berthold Schäfer. Und auch jetzt im Wahlkampf ist er oft mit dem Rad unterwegs. Zu den Terminen oder wenn Flyer in den Dörfern verteilt werden. Und wer weiß, vielleicht wird er ja demnächst auch als VG-Bürgermeister mit dem Rad zu Terminen oder Gesprächen in der Verbandsgemeinde Ulmen unterwegs sein.