37 Jahre alt Bernkastel-Wittlich hat wieder einen Rheumatologen 17.03.2026, 06:00 Uhr

i Der 37-jährige Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, Dr. Alexander Lautwein, hat sich mit einer ambulanten Praxis in Wittlich selbstständig gemacht. TV/Christian Moeris

Nach der Schließung einer Facharztpraxis mussten Rheuma-Patienten aus Bernkastel-Wittlich weit fahren. Nun eröffnet Dr. Alexander Lautwein hier eine eigene Praxis.

Wittlich. Alexander Lautwein hat sich etwas getraut, wovor viele seiner jungen Kollegen zurückschrecken: Als Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie hat sich der 37-jährige Arzt mit Doktortitel Anfang des Monats in Wittlich selbstständig gemacht.







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