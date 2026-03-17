37 Jahre alt
Bernkastel-Wittlich hat wieder einen Rheumatologen
Der 37-jährige Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, Dr. Alexander Lautwein, hat sich mit einer ambulanten Praxis in Wi
Der 37-jährige Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, Dr. Alexander Lautwein, hat sich mit einer ambulanten Praxis in Wittlich selbstständig gemacht.
TV/Christian Moeris

Nach der Schließung einer Facharztpraxis mussten Rheuma-Patienten aus Bernkastel-Wittlich weit fahren. Nun eröffnet Dr. Alexander Lautwein hier eine eigene Praxis.

Lesezeit 3 Minuten
Wittlich. Alexander Lautwein hat sich etwas getraut, wovor viele seiner jungen Kollegen zurückschrecken: Als Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie hat sich der 37-jährige Arzt mit Doktortitel Anfang des Monats in Wittlich selbstständig gemacht.

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