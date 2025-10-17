E-Bike-Tourismus Bernkastel-Kues stimmt nun doch für Moselhöhenradweg Hans-Peter Linz 17.10.2025, 15:00 Uhr

i Radfahren ist für den Tourismus wichtig. (Symbolfoto) dpa/Thomas Warnack

Nun also doch: Der umstrittene Moselhöhenradweg hat grünes Licht bekommen. Damit soll die Mosel über die sie umgebenden Höhenlagen von Koblenz bis nach Perl für E-Biker befahrbar werden.

Bernkastel-Kues. Es ist ein bedeutendes Projekt für Rheinland-Pfalz und soll den Tourismus fördern: Der geplante Moselhöhenradweg, auf den Anhöhen entlang der Mosel von Koblenz bis nach Perl soll den Radweg im Tal entlasten. Zudem soll er eine Alternative vor allem für E-Bike-Fahrer sein, da er ganz bewusst auf viele Höhenmeter setzt.







