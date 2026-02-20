Erstmals will die Stadt Bernkastel-Kues die Tourismus-Saison mit einer vorgelagerten Aktionswoche eröffnen. Was geplant ist und was sich die Macher davon versprechen.
Bernkastel-Kues. Das Jahr fängt in Bernkastel-Kues im trüben Januar regelmäßig ziemlich verhalten an. Diese bleierne Zeit zieht sich – wie in vielen anderen Touristenstädten an der Mosel – bis in den April, wenn die Tourismussaison beginnt.
Mosel: Bernkastel-Kues will Frühjahrsstart beleben
Das soll sich in diesem Jahr in Bernkastel-Kues ändern.