Neues Highlight an der Mosel
Bernkastel-Kues: Modenschau, Laser, Weinstand geplant
So leer soll der Bernkastel-Kueser Marktplatz im März nicht mehr aussehen.
TV/Hans-Peter Linz

Erstmals will die Stadt Bernkastel-Kues die Tourismus-Saison mit einer vorgelagerten Aktionswoche eröffnen. Was geplant ist und was sich die Macher davon versprechen.

Bernkastel-Kues. Das Jahr fängt in Bernkastel-Kues im trüben Januar regelmäßig ziemlich verhalten an. Diese bleierne Zeit zieht sich – wie in vielen anderen Touristenstädten an der Mosel – bis in den April, wenn die Tourismussaison beginnt.

Mosel: Bernkastel-Kues will Frühjahrsstart beleben

Das soll sich in diesem Jahr in Bernkastel-Kues ändern.

