Neues Fahrzeug soll helfen Bergwacht rettet Leute aus der Sesselbahn in Cochem Thomas Esser 15.03.2026, 12:00 Uhr

i Alle Jahre wieder: Die Rettung der Bergwacht an der Sesselbahn ist spektakulär. Thomas Esser

Wenn die Sesselbahn feststeckt, sind sie gefragt: Die Rettungskräfte der Bergwacht des DRK Cochem. Wieder einmal seilten sie Personen aus den Gondeln ab. Bei der spektakulären Rettung konnten die Einsatzkräfte auch ihr neues Fahrzeug präsentieren.

Die Sesselbahn steckt fest – und nun? Wenn es wirklich gar nicht weitergeht, ist die Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Cochem gefragt. Bei ihrer jährlichen Übung ließen sich zahlreiche Helfer von den Einsatzkräften aus luftiger Höhe abseilen.







Artikel teilen

Artikel teilen