Wenn die Sesselbahn feststeckt, sind sie gefragt: Die Rettungskräfte der Bergwacht des DRK Cochem. Wieder einmal seilten sie Personen aus den Gondeln ab. Bei der spektakulären Rettung konnten die Einsatzkräfte auch ihr neues Fahrzeug präsentieren.
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Die Sesselbahn steckt fest – und nun? Wenn es wirklich gar nicht weitergeht, ist die Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Cochem gefragt. Bei ihrer jährlichen Übung ließen sich zahlreiche Helfer von den Einsatzkräften aus luftiger Höhe abseilen.