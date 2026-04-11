Lesung mit Ronja Forcher
„Bergdoktor“-Star kommt nach St. Aldegund
Im Sommer 2025 haben sie sich zufällig im österreichischen Ellmau getroffen und ein Foto zur Erinnerung gemacht: Ronja Forcher (
Im Sommer 2025 haben sie sich zufällig im österreichischen Ellmau getroffen und ein Foto zur Erinnerung gemacht: Ronja Forcher (2. von links) mit Achim Scheid (Mitte), seiner Frau Sandra und seinem Sohn Mika. Jetzt kommt die Schauspielerin aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" persönlich nach St. Aldegund.
Sandra Scheid

Die zufällige Begegnung mit Schauspielerin Ronja Forcher („Der Bergdoktor“) ist mehr als nur eine schöne Erinnerung, denn sie führt zu einer überraschenden Wendung: Die 29-Jährige kommt persönlich nach St. Aldegund – ins Rock-Café von Achim Scheid.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt viele Geschichten, die man über Achim Scheid erzählen kann: wie er für seine Leidenschaft bisher 64 Konzerte der Rockband U2 besucht hat und dafür um die halbe Welt gereist ist. Oder warum er seinen sicheren Job bei einer renommierten Weinkellerei aufgegeben hat, um in St.

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