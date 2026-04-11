Die zufällige Begegnung mit Schauspielerin Ronja Forcher („Der Bergdoktor“) ist mehr als nur eine schöne Erinnerung, denn sie führt zu einer überraschenden Wendung: Die 29-Jährige kommt persönlich nach St. Aldegund – ins Rock-Café von Achim Scheid.
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Es gibt viele Geschichten, die man über Achim Scheid erzählen kann: wie er für seine Leidenschaft bisher 64 Konzerte der Rockband U2 besucht hat und dafür um die halbe Welt gereist ist. Oder warum er seinen sicheren Job bei einer renommierten Weinkellerei aufgegeben hat, um in St.