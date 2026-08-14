Ronja Forcher in St. Aldgeund „Bergdoktor“-Star feiert 100. Lesung an der Mosel Birgit Pielen 14.08.2026, 11:21 Uhr

i Zwischen den Drehterminen zur 20. Staffel der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ kommt Ronja Forcher erneut nach St. Aldegund. Kerstin Joensson

Ronja Forchers Buch „Für immer an meiner Seite“ ist ein „Spiegel“-Bestseller und bereits in vierter Auflage erschienen. Jetzt feiert die „Bergdoktor“-Schauspielerin an der Mosel ihre 99. und 100. Lesung.

Es ist ein bemerkenswerter Erfolg für Ronja Forcher: Ihre Autobiografie „Für immer an meiner Seite“ ist inzwischen in der vierten Auflage bei Droemer Knaur erschienen – und ein „Spiegel“-Bestseller. Ein Grund für die starke Nachfrage dürfte die Popularität der 30-Jährigen als „Bergdoktor“-Darstellerin sein.







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