Ronja Forchers Buch „Für immer an meiner Seite“ ist ein „Spiegel“-Bestseller und bereits in vierter Auflage erschienen. Jetzt feiert die „Bergdoktor“-Schauspielerin an der Mosel ihre 99. und 100. Lesung.
Lesezeit 1 Minute
Es ist ein bemerkenswerter Erfolg für Ronja Forcher: Ihre Autobiografie „Für immer an meiner Seite“ ist inzwischen in der vierten Auflage bei Droemer Knaur erschienen – und ein „Spiegel“-Bestseller. Ein Grund für die starke Nachfrage dürfte die Popularität der 30-Jährigen als „Bergdoktor“-Darstellerin sein.