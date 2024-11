Im Sportlerheim des Eifelortes ging es am Wochenende wieder pfeilschnell zur Sache. Das Ganze im Rahmen eines Benefiz-Darts-Turniers, welches mittlerweile im Ort seine fünfte Neuauflage erfuhr. In diesem Zusammenhang hatte Veranstaltungsleiter und Organisator Björn Schneiders mit seinem Team wieder beeindruckende Arbeit geleistet und die Unterkunft der Sportler in eine multifunktionale Darts-Arena verwandelt.