Personaldebatte in SPD Benedikt Oster fordert Rücktritt von Klingbeil und Bas Birgit Pielen 23.03.2026, 18:30 Uhr

i Benedikt Oster aus Binningen personelle Konsequenzen: bei der Bundespartei in Berlin. Birgit Pielen

Es rummst in der SPD. Nach den Wahlniederlagen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fordert der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster aus Binningen Konsequenzen in der Bundespartei.

Nach dem SPD-Debakel bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz fordert der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster aus Binningen personelle Konsequenzen: bei der Bundespartei in Berlin. Man werde nicht einfach so weitermachen können, zitiert die „Bild“ den 37-jährigen Sozialdemokraten, sondern es brauche Veränderungen – „inhaltlich und personell.







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