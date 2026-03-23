Personaldebatte in SPD
Benedikt Oster fordert Rücktritt von Klingbeil und Bas
Benedikt Oster aus Binningen personelle Konsequenzen: bei der Bundespartei in Berlin.
Benedikt Oster aus Binningen personelle Konsequenzen: bei der Bundespartei in Berlin.
Birgit Pielen

Es rummst in der SPD. Nach den Wahlniederlagen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fordert der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster aus Binningen Konsequenzen in der Bundespartei.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem SPD-Debakel bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz fordert der Landtagsabgeordnete Benedikt Oster aus Binningen personelle Konsequenzen: bei der Bundespartei in Berlin. Man werde nicht einfach so weitermachen können, zitiert die „Bild“ den 37-jährigen Sozialdemokraten, sondern es brauche Veränderungen – „inhaltlich und personell.

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Kreis Cochem-ZellPolitik (LaWa)

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