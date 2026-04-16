Marienkrankenhaus bedauert Aus
Belegabteilung Gynäkologie in Cochems Klinik schließt
Zur Jahresmitte wird das Marienkrankenhaus in Cochem seine Belegabteilung Frauenheilkunde schließe. Die Krankenhauskrise auf dem
Zur Jahresmitte wird das Marienkrankenhaus in Cochem seine Belegabteilung Frauenheilkunde schließe. Die Krankenhauskrise auf dem Land geht anscheinend unaufhaltsam weiter.
David Ditzer

Die mögliche wohnortnahe stationäre medizinische Versorgung für die Cochem-Zeller ist spätestens seit der Schließung des Zeller Krankenhauses überschaubar. Nun folgt die nächste schlechte Kunde aus Cochem.

Lesezeit 2 Minuten
Es sind wahrlich keine guten Nachrichten, was die medizinische Versorgung im Kreis Cochem-Zell angeht: Das Marienkrankenhaus Cochem wird zum 30. Juni die Belegabteilung für Frauenheilkunde schließen. Dies bestätigte die Marien-Gruppe in Berlin, zu der das Cochemer Krankenhaus gehört, gegenüber unserer Zeitung.

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