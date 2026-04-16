Die mögliche wohnortnahe stationäre medizinische Versorgung für die Cochem-Zeller ist spätestens seit der Schließung des Zeller Krankenhauses überschaubar. Nun folgt die nächste schlechte Kunde aus Cochem.
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Es sind wahrlich keine guten Nachrichten, was die medizinische Versorgung im Kreis Cochem-Zell angeht: Das Marienkrankenhaus Cochem wird zum 30. Juni die Belegabteilung für Frauenheilkunde schließen. Dies bestätigte die Marien-Gruppe in Berlin, zu der das Cochemer Krankenhaus gehört, gegenüber unserer Zeitung.