Feuerwehr Zell Bekommt Hunsrück einen zentralen Feuerwehrstandort? Johannes Kirsch 30.12.2025, 15:02 Uhr

i Die Anforderungen an die Feuerwehr steigen, doch die Zahl der Freiwilligen nimmt ab. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Die Anforderungen an die Feuerwehr steigen, während die Zahl der Freiwilligen immer mehr abnimmt. Laut dem neuen Bedarfsplan sollen Kapazitäten kleiner Ortschaften deshalb zentral gebündelt werden. Auch bei den Fördermitteln stehen Veränderungen an.

Nach 20 Jahren erhält die Verbandsgemeinde Zell einen neuen Feuerwehrbedarfsplan. Darin wird offengelegt, über welche Ausstattung die 23 Ortsfeuerwehren verfügen und in welcher Verfassung sie sind. Verglichen werden diese Analyseergebnisse mit den Anforderungen, die heuer an die Freiwilligen Feuerwehren an der Mosel und im Hunsrück gestellt werden.

