Kunstschmied Rudolf Franzen Bekommt Ediger-Eller bald einen eigenen Dom? Ulrike Platten-Wirtz 28.09.2026, 14:00 Uhr

i Rudolf Franzen gehen die Ideen nicht aus. Der Dorfschmied hat sich zum Hobbykünstler für Stahlskulpturen gemausert. Ulrike Platten-Wirtz

Zahlreiche Skulpturen aus Cortenstahl verschönern den Ortskern von Ediger-Eller. Dafür verantwortlich ist Rudolf Franzen, der im Ort eine Schlosserei betreibt. Sein neuestes Projekt soll der Dom von Ediger werden.

Ein Dom im Kleinformat mit hinterleuchteten Fenstern und goldenen Kugeln verziert. Diese Idee schwebt Dorfschmied Rudolf Franzen vor, um seinen Heimatort zu verschönern. Insgesamt 27 Skulpturen aus Cortenstahl hat Franzen bereits gefertigt und über den ganzen Ort sowie im Calmont verteilt.







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