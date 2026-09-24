Neue Pläne fürs Stadtpalais
Bekannt aus „Das große Backen“ – Konditorin schließt
Auf die süßen Kreationen von Larissa Remy müssen die Moselaner nun verzichten.
Auf die süßen Kreationen von Larissa Remy müssen die Moselaner nun verzichten.
TV/Ursula Bartz

In der Fernsehshow „Das große Backen“ wurde Larissa Remy über die Region hinaus bekannt. Nun hat sie ihr Café in Bernkastel-Kues geschlossen. Dort hält ein anderes Konzept Einzug.

Lesezeit 3 Minuten
Mit süßen Träumen hat sie ihre Kunden verwöhnt, doch ihr persönlicher Traum vom großen Glück an der Mosel ist langfristig nicht wahr geworden: Larissa Remy hat ihr „Café im Stadtpalais“ in Bernkastel-Kues geschlossen. Mit einem ehrgeizigen Konzept hatte die 27-Jährige vor drei Jahren den Betrieb in dem schmucken Gebäude am Gestade eröffnet.
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Kreis Cochem-ZellGastronomie

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