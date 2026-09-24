Neue Pläne fürs Stadtpalais Bekannt aus „Das große Backen“ – Konditorin schließt Ursula Bartz 24.09.2026, 12:00 Uhr

i Auf die süßen Kreationen von Larissa Remy müssen die Moselaner nun verzichten. TV/Ursula Bartz

In der Fernsehshow „Das große Backen“ wurde Larissa Remy über die Region hinaus bekannt. Nun hat sie ihr Café in Bernkastel-Kues geschlossen. Dort hält ein anderes Konzept Einzug.

Mit süßen Träumen hat sie ihre Kunden verwöhnt, doch ihr persönlicher Traum vom großen Glück an der Mosel ist langfristig nicht wahr geworden: Larissa Remy hat ihr „Café im Stadtpalais“ in Bernkastel-Kues geschlossen. Mit einem ehrgeizigen Konzept hatte die 27-Jährige vor drei Jahren den Betrieb in dem schmucken Gebäude am Gestade eröffnet.







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