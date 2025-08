Zeltingen-Rachtig. Eigentlich sprudelt hier die Lebensfreude: Am Wasserspielplatz in Zeltingen-Rachtig plätschert das Wasser durch die Anlage, während in der Nähe ein Minigolfplatz zum Spielen lockt. Doch dieser idyllische Eindruck wird zunehmend getrübt. Kot und Verschmutzungen sorgen für Ärger.

Der Grund: Am Moselufer Zeltingen ist die Zahl der Nilgänse erneut deutlich angestiegen – und damit die Probleme. Wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht, wurde nun eine Anfrage zu einer möglichen Bejagung gestellt.

Noch keine Genehmigung: Nilgans-Bejagung in Zeltingen-Rachtig steht aus

Da es sich um ein bebautes Gebiet handelt, ist die Bejagung der Nilgänse in Zeltingen-Rachtig nicht ohne Weiteres erlaubt: Es braucht eine Sondergenehmigung.

Diese Genehmigung steht laut dem ersten Beigeordneten Harald Guggenmos noch aus. Zuerst wolle er versuchen, die Nilgänse mit Hunden vergrämen zu lassen. „Wenn das nicht hilft, lassen wir die tatsächlich bejagen“, sagt er.

Nilgans-Plage in Zeltingen-Rachtig: Wie läuft eine Bejagung von Nilgänsen ab?

Im Falle einer Genehmigung würde Sebastian Selbach, Jagdpächter auf der anderen Moselseite in Zeltingen, seinen Vater, den Jagdpächter des betroffenen Gebiets, unterstützen.

Wichtig sei laut Sebastian Selbach, eine entsprechende Zeit für die Bejagung zu wählen, wie frühmorgens oder spätabends, wenn möglichst wenige Menschen unterwegs sind.

Eine weitere wichtige Sicherheitsvorkehrung sei die Schießtechnik, bei der der Jäger aus einem so gewählten Winkel schießt, dass das Geschoss beim Verfehlen sicher im gewachsenen Boden landet und nicht unkontrolliert weiterfliegt oder abprallt. Aus diesem Grund sollten Jäger laut Selbach auch nicht auf das Wasser schießen, da die Kugel von dort unkontrolliert abprallen könnte.

Und was passiert anschließend mit den erlegten Nilgänsen? „Nilgänse können gegessen werden“, sagt Selbach. Er selbst habe sie jedoch noch nicht probiert. Alternativ könnten sie auch über die Tierverwertungsanlage entsorgt werden.

Wie Nilgänse an der Mosel zur Plage wurden und heimische Vogelarten bedrohen

Die Ursache des Problems liegt jedoch nicht allein im Kot auf Spielplätzen. Jagdpächter Sebastian Selbach erklärt: „Es geht um die Verdrängung einer invasiven Art.“ Das bedeutet, dass die Nilgänse nicht ursprünglich hier heimisch sind und andere Tiere durch ihr starkes Wachstum verdrängen.

Sie kommen ursprünglich aus Afrika. Aus Haltungen entflohene Nilgänse gelangten schließlich über die Niederlande nach Deutschland. Selbach: „Seit die Nilgans an der Mosel ist, gibt es in Zeltingen keine Stockenten mehr.“ Ihm zufolge ertränkten die Nilgänse die Küken der Stockenten, indem sie sie unter Wasser drückten.

Ein weiteres Problem sei neben der Hygiene auch die Lärmbelästigung. Zudem hätten die Tiere in der Region ebenso wenig natürliche Fressfeinde wie Jagddruck. „Ohne Sondergenehmigung haben wir in bebauten Gebieten keine Möglichkeit, sie zu bejagen“, sagt Selbach. Das bedeutet, dass die Population der Nilgänse hier weitgehend unkontrolliert wachsen kann.

Die Nilgans stellt am Moselufer Zeltingen ein konkretes Problem dar

Das Problem am Moselufer Zeltingen ist laut dem ersten Beigeordneten Harald Guggenmos folgendes: „Letztlich geht es um den Wasserspielplatz, den normalen Spielplatz und die Minigolfanlage.“ Er sieht die Situation insbesondere aus hygienischer Sicht als besorgniserregend an. Kinder spielten dort im Sand, während die Flächen täglich mit dem Kot der Tiere verschmutzt würden.

Trotz täglicher intensiver Reinigung bleibe eine gewisse bakterielle Belastung bestehen. „Insofern wollen wir dafür sorgen, dass so was nicht weiter passiert“, betont Guggenmos. Das sei auf Dauer unzumutbar. Er ergänzt: „Im Grunde geht es um die Gesundheit unserer Kinder.“

Nicht nur Zeltingen-Rachtig ist betroffen: Nilgänse sind ein moselweites Problem

Zu möglichen Alternativen wie etwa Adler-Attrappen äußert sich Selbach skeptisch: „Kurzfristig kann so etwas wirken, aber Nilgänse sind nicht blöd – nach einer Weile durchschauen sie den Trick und kommen zurück.“ Das Problem werde dadurch außerdem nicht gelöst, sondern lediglich verlagert. Eine Bejagung könne die Bestände in ihrer Zahl reduzieren.

Zeltingen-Rachtig ist kein Einzelfall. Laut Selbach habe es zum Beispiel einen ähnlichen Fall in Bernkastel-Kues gegeben, bei dem mit einer Sondergenehmigung geschossen werden durfte. „Die Nilgänse sind fast überall an der Mosel ein Problem, aber auch darüber hinaus, wie zum Beispiel am Nieder- und Oberrhein“, sagt Selbach. Wie es in Zeltingen-Rachtig weitergeht, bleibt abzuwarten.