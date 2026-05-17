Unfall bei Pommern/Klotten
Beim Überholen: Krad und Auto kollidieren frontal
Polizei (Symbolbild)
Polizei (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag auf der Landesstraße zwischen Pommern und Klotten. 

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Pommern und Klotten. Ein Krad und ein Auto stießen dort frontal zusammen. Mehreren Unfallzeugen zufolge, so schreibt es die Polizei, setzte der niederländische Kradfahrer in einer „leichten Rechtskurve“ zum Überholen eines Lastwagens mit Anhänger an.

Verletzungen, Schock, w irtschaftlicher Totalschaden

Während er überholte, kam ihm ein Auto entgegen. Der Pkw-Fahrer bremste zwar sofort voll, der Kradfahrer versuchte auszuweichen – dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich schwer, der Autofahrer erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge erlitten zudem einen wirtschaftlichen Totalschaden. 

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