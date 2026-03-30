Zielen, schießen, Eier absahnen: Beim Ostereierschießen in Dünfus gingen mal wieder Tausende Eier über die Theke. Wer besonders gut ins Schwarze traf, wurde umso mehr belohnt.
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Bei den engagierten Grünröcken der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Dünfus wurde eine gute alte Tradition gelebt und hochgehalten: das Ostereierschießen. Zu dem alljährlichen Wettbewerb eine Woche vor Ostern lud die Schützenbruderschaft an Palmsonntag in die vereinseigene Schießanlage im Grüngürtel des Eifelortes ein.