Gelebte Tradition
Beim Ostereierschießen in Dünfus sind die Trophäen oval
Beim traditionellen Ostereierschießen der Dünfuser St. Sebastianus Schützenbruderschaft gingen palettenweise gefärbte Hühnerprod
Beim traditionellen Ostereierschießen der Dünfuser St. Sebastianus Schützenbruderschaft gingen palettenweise gefärbte Hühnerprodukte als Gewinnprämien über die Vereinstheke.
Thomas Esser

Zielen, schießen, Eier absahnen: Beim Ostereierschießen in Dünfus gingen mal wieder Tausende Eier über die Theke. Wer besonders gut ins Schwarze traf, wurde umso mehr belohnt.

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Bei den engagierten Grünröcken der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Dünfus wurde eine gute alte Tradition gelebt und hochgehalten: das Ostereierschießen. Zu dem alljährlichen Wettbewerb eine Woche vor Ostern lud die Schützenbruderschaft an Palmsonntag in die vereinseigene Schießanlage im Grüngürtel des Eifelortes ein.

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