Mit dem Verkauf von Flohmarktartikeln unterstützt der Serviceklub Soroptimist Cochem seit Jahren Hilfsprojekte auf der ganzen Welt. Was es am Samstag in Cochem alles zu entdecken gibt.

Gut erhaltene Dekoartikel, Porzellan und Haushaltswaren, aber auch selbst gebastelte Grußkarten und Geschenkverpackungen können am Samstag, 6. September, von 10-18 Uhr, auf dem CarlFritz-Nicolay-Platz erstanden werden.

Beim Flohmarkt des Club Soroptimist International Cochem/Mosel kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten und unterstützen mit einem Einkauf auch noch einen guten Zweck. Der Erlös kommt nämlich den sozialen Projekten des Klubs zugute. Der Flohmarkt der Soroptimistinnen gehört zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders in der Kreisstadt. Regionale sowie internationale Projekte konnten so bereits finanziell unterstützt werden.

Der Club Soroptimist ist eine Vereinigung berufstätiger Frauen, die sich für ein gleichberechtigtes Miteinander einsetzen und Hilfsprojekte in der Region sowie weltweit unterstützen. Zu den Cochemer Soroptimistinnen zählen insgesamt 30 Frauen aus der Region, die vor allem Projekte zur Chancengleichheit für Frauen und Mädchen fördern.