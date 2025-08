Beim ersten Date fiel der Schuh in den Endertbach

Die einzige Sesselbahn an der Mosel schwebt über die Weinberge von Cochem. So mancher Gast verbindet mit einer Fahrt auch eine persönliche Geschichte – genau wie Gerhard Schommers. Der St. Aldegunder erzählt, was er vor 65 Jahren erlebt hat.

Als die Cochemer Sesselbahn vor 70 Jahren eröffnet wurde, war das „die“ Attraktion in der heutigen Kreisstadt. Einmal damit zu fahren, war auch der Wunsch von Gerhard Schommers aus St. Aldegund. Im Jahr 1959 wollte der damals 19-Jährige seine Braut mit einer Fahrt in schwindelnder Höhe bis hinauf zum Pinnerkreuz beeindrucken. „Die Fahrt kostete 1,50 DM, hinzu kam noch das Zugticket von Neef nach Cochem“, erklärt der heute 85-Jährige. Eine große Investition, denn sein Monatslohn lag bei 200 DM. Schommers erinnert sich noch genau an das erste Date auf der Sesselbahn. Vor allem, weil es einen Zwischenfall gab, der ihn bis heute schmunzeln lässt.

Denn kurz nachdem das Paar auf einem der Doppelsessel Platz genommen hatte, stieß Irmgard einen Schrei aus. „Noch bevor wir den Bach überquerten, hatte sie einen ihrer Schuhe verloren. Das war so ein Clog ohne Fersenriemen“, erinnert sich Schommers. Der junge Freier sah schon seine Chancen schwinden.

i Trotz des verlorenen Schuhs wurde aus Irmgard und Gerhard Schommers ein Ehepaar. Die beiden sind seit 64 Jahren verheiratet. Privatarchiv Gerhard Schommers

Schommers hatte seine aus Blankenrath stammende Braut an der Mosel kennengelernt. Die Gleichaltrige war im Haushalt bei einer Winzerfamilie in Neef beschäftigt. Als ein Kumpel von Schommers dort das Haus anstrich, macht er die Bekanntschaft der jungen Frau und lud sie zur Kirmes ins Nachbardorf ein. Dort lernte auch Schommers die junge Hunsrückerin kennen und spannte sie dem Kumpel kurzerhand aus, so berichtet es der heute 85-Jährige.

i Für Gerhard Schommers hatte die erste Fahrt auf der Cochemer Sesselbahn eine besondere Bedeutung. MARKUS KROTH. privat

Ob es bei der Sesselbahnfahrt doch noch ein Happy End gab? Das Paar hatte Glück, denn „mit einem der nächsten Sessel kam ein junger Mann mit dem verlorenen Schuh in der Hand“. Er hatte das gute Stück gerettet, bevor dieses im Bach versank, und es mit nach oben gebracht. Der von Schommers geplante Spaziergang zum Tierpark konnte also stattfinden. „Den Klotti-Park gab es zwar noch nicht, aber ein Tiergehege war schon damals da.“ Inzwischen sind Irmgard und Gerhard Schommers 64 Jahre verheiratet. An die Begebenheit erinnert sich der Senior bis heute jedes Mal, wenn er durch die Endert fährt.