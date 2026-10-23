Top-Schreiner aus Wagenhausen Bei Luca Lätsch steht die Hobelbank im Wohnzimmer Ulrike Platten-Wirtz 23.10.2026, 14:00 Uhr

i Luca Lätsch hat die Gesellenprüfung vor der Tischlerinnung in Mayen als Bester bestanden. Ulrike Platten-Wirtz

Ausbildung statt Studium. Luca Lätsch hat sich für den Beruf des Schreiners entschieden und diesen Entschluss nicht bereut. Seine Gesellenprüfung hat der 19-jährige Eifeler als Jahrgangsbester abgelegt.

Eine Hobelbank im Wohnzimmer zu haben, ist schon ungewöhnlich. Gehört ein solches Teil doch eigentlich eher in eine Werkstatt. Für Luca Lätsch allerdings ist das gute Stück mehr als nur ein Möbel, auf dem nun sein Fernseher steht. Mit der selbstgeschreinerten Hobelbank hat er als jahrgangsbester Schreinergeselle vor der Tischlerinnung in Mayen abgeschnitten.







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