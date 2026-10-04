Zig Plastikboliden im Eifelort Bei Kalenborner Bobbycar-Rennen geht’s 600 Meter bergab Thomas Esser 04.10.2026, 11:30 Uhr

i Beim Downhill-Wettbewerb des Bobbycar-Rennens im Kalenborner Grüngürtel wird auf der 600-Meter-Wertungsstreck um jeden Zentimeter gekämpft. Thomas Esser

Bis zu Tempo 60 erreichen die Plastikrennboliden, die im Eifelort Kalenborn den Grüngrütel hinunterjagen. Beim Bobbycar-Rennen kommt es auf Steuergeschick, Mut und die richtige Technik an. Manch einer „küsst“ aber auch die Strohballen am Rand.

Wenn so mancher Eventveranstalter wegen des Wetters oftmals enttäuscht gen Himmel blickt, so war das beim Bobbycar-Rennen im Kalenborner Grüngürtel noch nie ein Thema. Vielleicht, weil das Gaudi-Event im Eifelort eine Benefizveranstaltung ist. Wettergott Petrus zumindest war dem gemeinnützigen Engagement des gastgebenden Vereins Bobbycar-Freunde Kalenborn stets wohlgesonnen, wenn Anfang Oktober die Rennen stattfanden.







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