Zig Plastikboliden im Eifelort
Bei Kalenborner Bobbycar-Rennen geht’s 600 Meter bergab
Beim Downhill-Wettbewerb des Bobbycar-Rennens im Kalenborner Grüngürtel wird auf der 600-Meter-Wertungsstreck um jeden Zentimete
Beim Downhill-Wettbewerb des Bobbycar-Rennens im Kalenborner Grüngürtel wird auf der 600-Meter-Wertungsstreck um jeden Zentimeter gekämpft.
Thomas Esser

Bis zu Tempo 60 erreichen die Plastikrennboliden, die im Eifelort Kalenborn den Grüngrütel hinunterjagen. Beim Bobbycar-Rennen kommt es auf Steuergeschick, Mut und die richtige Technik an. Manch einer „küsst“ aber auch die Strohballen am Rand.

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Wenn so mancher Eventveranstalter wegen des Wetters oftmals enttäuscht gen Himmel blickt, so war das beim Bobbycar-Rennen im Kalenborner Grüngürtel noch nie ein Thema. Vielleicht, weil das Gaudi-Event im Eifelort eine Benefizveranstaltung ist. Wettergott Petrus zumindest war dem gemeinnützigen Engagement des gastgebenden Vereins Bobbycar-Freunde Kalenborn stets wohlgesonnen, wenn Anfang Oktober die Rennen stattfanden.
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