Besondere Wohnformen Bei Jan Pauly in Merl sorgt Lehm für gutes Raumklima Ulrike Platten-Wirtz 23.02.2026, 14:00 Uhr

i Jan Pauly hat über zehn Jahre ein altes Winzerhaus restauriert. Mit Handwerkstechniken, wie man sie schon früher kannte. Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Jan Pauly hat in Merl ein altes Winzerhaus von 1545 mit traditioneller Handwerkstechnik wieder fit gemacht.

Mit traditionellen Handwerkstechniken hat Jan Pauly in Merl ein altes Winzerhaus nach ökologischen und energetischen Maßstäben saniert. Um die Fachwerkfassade des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Gebäudes zu erhalten, wurden die Innenwände mit Holzfaserplatten gedämmt und anschließend Lehmputz aufgetragen.







Artikel teilen

Artikel teilen