Autofahrer übersieht Motorrad
Bei Düngenheim: Biker (64) aus VG Ulmen schwer verletzt
Zu einem schweren Unfall war es am Ostermontag auf der L 98 Höhe Düngenheim gekommen. Ein Motorradfahrer aus der VG Ulmen erlitt
Zu einem schweren Unfall war es am Ostermontag auf der L 98 Höhe Düngenheim gekommen. Ein Motorradfahrer aus der VG Ulmen erlitt der Polizei zufolge lebensgefährliche Verletzungen.
Carsten Rehder. Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Zu einem schweren Unfall war es am späten Nachmittag des Ostermontags auf der L 98 bei zwischen Kaisersesch und Monreal gekommen. Beteiligt waren ein Auto und ein Motorrad. Was bisher bekannt ist.

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Am späten Nachmittag des Ostermontags kam es auf der Landesstraße (L) 98 zwischen Kaisersesch und Monreal zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Der Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei Cochem am Dienstagnachmittag mitteilte.

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