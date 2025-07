Man könnte viele Geschichten erzählen über Silke Strothotte. Wie sie sich in der männlich dominierten Szene der Tätowierer durchsetzte. Wie sie Schutzgelddrohungen trotzte. Wie sie zu einer der besten Tätowiererinnen Deutschlands wurde. Man könnte auch die Geschichte der Künstlerin erzählen. Wie sie als Kind detailverliebt Pferdeköpfe malte. Wie sie viele Jahre später entschied, nur noch zu malen. Wie sie müde lächelte, wenn Leute ihr sagten: „Na, dann musst du aber einen reichen Mann haben.“ Man könnte aber auch die Geschichte über ihren Platz in der Welt erzählen. Denn genau genommen ist das der Anlass für das Porträt.

i Silke Strothotte hat sich der Kunst verschrieben. Sie malt Auftragsarbeiten wie Porträts, aber auch eigene Werke, unter anderem ein Detailbild der Bullayer Brücke. Birgit Pielen

Die 47-jährige Silke Strothotte hat ihren Platz mit Mann und Kindern in Bullay gefunden, ist ehrenamtlich in mehreren Vereinen aktiv: „Soziales Engagement ist der Kitt der Gesellschaft“, sagt sie. Man dürfe sich nicht zurücklehnen und warten, dass andere aktiv werden, sondern müsse sich selbst einbringen. Das mache das Leben im Großen wie im Kleinen lebenswert. Und so war es keine Frage, dass sie sofort Ja sagte, als Feuerwehrleute in Neef vor der Einweihung des neuen Gerätehauses im August 2024 auf sie zukamen: „Du bist doch Künstlerin ... kannst du uns den Schutzheiligen malen?“

i „Kunst ist wie Musik, wie Gewürze beim Essen. Kunst ist Seele“, sagt Silke Strothotte. Birgit Pielen

Und Silke Strothotte malte. Stundenlang, tagelang. Großformatig, in Acryl, mit Grau- und Schwarztönen. „Die Männer haben mir den Platz und das Vertrauen geschenkt“, sagt sie. Dem wollte sie gerecht werden. Unbedingt. Irgendwann war sie fertig, atmete zufrieden durch. Jetzt wacht der heilige Florian über die Neefer Feuerwehrleute – und die sind hellauf begeistert. „Wir selbst sind keine Heiligen“, schmunzelt Feuerwehrmann Thomas Goebel, „da ist es gut, wenn unser Schutzpatron uns bei unseren Einsätzen beisteht und uns beschützt.“

i Die Neefer Wehrleute haben seit einem Jahr ein neues Feuerwehrgerätehaus. Birgit Pielen

Silke Strothotte ist es wichtig, den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten auf diese Weise Wertschätzung zu schenken. „Wenn es die freiwillige Feuerwehr nicht gäbe, dann wäre die Bevölkerung in Notfällen nicht so gut abgesichert. Und trotzdem geraten diese stillen Helden immer ein bisschen in Vergessenheit. Wenn ich jetzt mit einem Schutzpatron dafür sorgen kann, dass sie einen gewissen Segen von oben haben, dann ist das mein kleiner Beitrag, den ich für die freiwillige Feuerwehr leisten kann.“

i Mit ihren Kindern Ludwig und Konrad besucht Silke Strothotte das Feuerwehrgerätehaus in Tellig. Birgit Pielen

Dass die 47-Jährige jetzt „nur“ noch malt und nicht mehr als Tattookünstlerin „Mia“ arbeitet, hat mir ihren Kindern zu tun. So kann sie Familie und Beruf besser vereinbaren. „Einen Pinsel kann ich mal eben zur Seite legen, die Tattoonadel nicht“, sagt sie. Dabei war es ihre Erfüllung, als sie sich als junge Frau neben der Ausbildung als technische Zeichnerin der Körperkunst widmete. „Das war ein inneres Bedürfnis. So, wie man Durst hat und dann etwas trinkt, wollte ich tätowieren. Ich wusste, dass das mein Leben ist.“ Auch wenn das selbstverständlich klingt: Sie musste sich von Normen befreien, von gesellschaftlichen Erwartungen, sich in einer Männerdomäne behaupten. „Ich bin für diesen Berufswunsch barfuß durch die Wüste gegangen“, sagt sie. „Aber ich wusste: Das ist das, was ich machen will – auch gegen Widerstände. Die größte Sicherheit ist, dass man sich durch Schaffenskraft, durch Einsatz und Ideenreichtum den eigenen Weg gestaltet.“

i In Rheinland-Pfalz sind 51.000 Menschen in freiwilligen Feuerwehren engagiert. Birgit Pielen

An Schaffenskraft und Einsatz mangelt es auch den vielen freiwilligen Feuerwehren nicht. In ganz Rheinland-Pfalz sind es 51.000 Engagierte, die ausrücken, um Leben zu retten oder zu schützen: bei Bränden, Unfällen, Hochwasser oder anderen Naturereignissen, einsatzbereit rund um die Uhr. In der Verbandsgemeinde Zell gibt es 24 Wehren mit Hunderten von Ehrenamtlichen. Eine dieser Wehren ist in Tellig, und dort ist man ebenfalls auf Silke Strothotte aufmerksam geworden.

i Diesen Heiligen Florian hat Silke Strothotte der Feuerwehr in Tellig geschenkt. Birgit Pielen

Seit Juli wacht der heilige Florian auch im Hunsrücker Feuerwehrhaus über seine „Jünger“. Es ist dasselbe Motiv wie an der Mosel – nur spiegelverkehrt. Und wer weiß: Vielleicht kann die Bullayerin demnächst auch in ihrem Heimatort aktiv werden, wenn das neue Feuerwehrgerätehaus fertig ist. „Ich freue mich, wenn diese Idee viele begeistert“, sagt Silke Strothotte. Sie macht das unentgeltlich, die Wehren übernehmen nur die Materialkosten und stellen bei Bedarf ein Gerüst zum Malen auf.

Silke Strothotte will den Menschen in ihrer Heimat auf diese Weise etwas zurückgeben – mit den Mitteln der Kunst. Das ist ihr Selbstverständnis. „Kunst ist wie Musik, wie Gewürze beim Essen. Kunst ist Seele“, sagt sie. „Es ist auch eine Art Grenzenlosigkeit.“ Denn Kunst ist frei, darf kritisch und komisch, still und staunend, politisch und provozierend sein. Und Kunst bedeutet immer auch Kontakt und Kommunikation – nicht nur mit den Feuerwehren.